Annalisa, Arisa e Amoroso: le donne della musica italiana conquistano Messina VIDEO

Sul palco Rds anche la dolcezza di Alfa, la sensualità di Clara, il rap di Icy Subzero e il pop Olly

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una serata quasi tutta al femminile. Tre grandi nomi della musica italiana hanno conquistato il pubblico di piazza Duomo. Messina è impazzita per Annalisa, Arisa e Alessandra Amoroso. Hanno cantato i brani che più le rappresentano e per tutte e tre è stato un inno alla femminilità, all’emancipazione e alla conquista di spazi nel mondo della musica. La più attesa della seconda serata dell’Rds Summer Festival è stata proprio Annalisa che con la sua “Sinceramente” ha fatto scatenare il pubblico.

Ritmo e sensualità nella hit di Clara e Icy Subzero

Ad aprire la serata è stata Clara, un’altra artista di sesso femminile, new entry nel panorama musicale italiano. Conosciuta per la sua partecipazione alla serie televisiva “Mare fuori”, ha cantato proprio i brani colonna sonora della fiction “Origami all’alba” e “Ragazzi fuori” e poi la sanremese “Diamanti grezzi”. Poi ha duettato con Icy Subzero il brano nato in collaborazione “Ghetto love”. Poi sul palco il rap “Devastante” di Olly e la prima fila di ragazzine attaccate alle transenne è impazzita urlando a squarciagola la canzone.

Da brividi Arisa che canta a cappella “La notte”

Poi la dolcezza di Alfa con il solito cuoricino sulla t-shirt. Ha salutato e mandato un sorriso a tutti i bambini, anche piccolissimi, che intravedeva sotto il palco. Da brividi l’esibizione de “La notte” cantata a cappella da Arisa con la piazza illuminata con le torce di migliaia di cellulari. La seconda serata di Rds Summer Festival si è conclusa con i più grandi successi di Alessandra Amoroso, che hanno fatto emozionare ma anche ballare i fan.

