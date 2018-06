Bramanti non lascia, rilancia: in Aula guiderà movimento autonomo dai partiti

“Non siamo qui per leccarci le ferite, né per autocommiserarci. La sconfitta è l’inizio di un nuovo percorso. Dicevano che c’erano i poteri forti con noi, invece questi poteri forti, come si è visto non c’erano. Non c’erano forze occulte. C’è un progetto invece e adesso chiedo a voi se volete portarlo avanti ed in quali modalità. Voi sapete come si è formata la mia lista, che rappresenta la società civile. Ci davano per spacciati e invece abbiamo superato il 5%. Chiedo a voi cosa volete fare, un’opposizione senza astio né preconcetti, volete alleanze o no?”.

Dino Bramanti non lascia, ma rilancia e raddoppia. Lo fa ricominciando dalla lista civica che lo ha sostenuto e preparandosi a creare un movimento che sia autonomo dai partiti, senza desideri di vendette nei confronti di chi lo ha “mollato” o tradito, di chi è salito sul carro dei vincitori strada facendo o soltanto alla fine.

E’ quanto emerso dall’incontro che si è tenuto in un’affollata Santa Maria Alemanna dove si sono riuniti soprattutto i “suoi”, quanti cioè hanno sostenuto la candidatura dall’inizio alla fine. L’introduzione di Bramanti è stata breve, perché alle domande ha voluto rispondessero i presenti. Ha iniziato con una lettera di una persona che vive fuori Messina e che lo invita a non lasciare il campo: “Messina era sfinita da Accorinti ed alla fine i messinesi hanno preferito chiamare il cugino….. Ma ci sono 30 mila persone che sono con lei, da queste persone deve ricominciare”.

Il direttore scientifico dell’Irccs, dopo l’applauso dei presenti, ha ringraziato tutti ed ha raccontato come ha formato la sua lista, con candidati che si sono presentati senza aver mai fatto politica ma che volevano scommettersi. Ha spiegato come ha scelto i primi 4 assessori e poi gli ultimi 3, quelli che hanno scatenato una serie di polemiche.

Quindi la parola è passata alla sala. Dal tenore degli interventi è apparso subito chiaro che la strada da tracciare deve partire da un presupposto: dovrà essere indipendente da segreterie e partiti, che sono stati tiepidi nella prima fase e gelidi nella seconda.

“Ti hanno accusato di avere i poteri forti e i partiti alle spalle- ha notato l’ex assessore regionale Nino Beninati- Invece durante tutto il primo turno nessuno ti ha mai difeso replicando a quegli attacchi e ti hanno lasciato solo. Al ballottaggio poi evidentemente i partiti o i poteri forti si sono confusi……. Dieci liste erano troppe, perché chi non è stato eletto resta deluso ed il numero dei non eletti con 10 liste è altissimo. La legge del ballottaggio è comunque questa. Voglio sottolineare comunque che tu il consenso ce l’hai ed è tuo, De Luca invece ha avuto un consenso che gli è arrivato da altri movimenti e partiti e che non era suo”.

Se quindi gran parte degli interventi puntavano sulla necessità di continuare il progetto dall’altro si è ribadito la necessità di “camminare da soli”, attraverso un movimento che non guardi ai partiti ma ad un’area moderata, all’associazionismo, alla società civile.

C’è chi ha ricordato le conseguenze di quello che può definirsi l’effetto Genovese “avevi i dinosauri con te e questo ritorno dei dinosauri ti ha danneggiato. Non sei mai stato bersaglio diretto, perché il vero bersaglio erano i dinosauri che ci hanno portato indietro di 30 anni”.

L’indicazione è stata quindi quella di camminare da solo senza alcun tipo di preconcetto e lasciando che altri salgano sul carro dei vincitori e guardando con un movimento alle prossime competizioni elettorali ma nel frattempo continuando quanto iniziato con la candidatura a sindaco.

“Rappresentiamo i primi 30 mila elettori, da lì devi cominciare” ha detto l’ex assessore regionale Giusy Furnari.

A fine incontro si sono tirate le fila, Bramanti sarà in Consiglio comunale e sarà il capogruppo della lista Bramanti sindaco, con il “mandato” di essere opposizione seria e concreta senza astio o pregiudizio e di votare in Aula guardando solo all’interesse dei messinesi. Piena autonomia rispetto alle altre forze del centro destra (che peraltro si sono sfilacciate lungo il percorso) e indipendenza rispetto ai partiti.

Bramanti ritorna quindi alla casella di partenza, quella di aprile, puntando a costruire un movimento che cammini con le sue gambe e che sia sganciato da quei “dinosauri” o pesi che hanno inciso, negativamente, nel corso della campagna elettorale.

