Doppietta per il Team Nibali al Memorial Totò Longo

Nella corsa su strada trapanese i giallo-rosso-neri ne piazzano due sul podio e tre in top ten tra gli esordienti primo anno

Un 25 aprile a tinte giallo-rosso-nere in quel di Alcamo, in provincia di Trapani, dove si è corso il Memorial Totò Longo. Per il Team Nibali sono stati grandi protagonisti Giuseppe Giglia che, dopo le tante vittorie sullo sterrato, mette a segno la sua prima vittoria di categoria su strada. A completare la buona prestazione del team ciclistico messinese il terzo posto di Vittorio Davide Mascolo e la settima piazza di Sebastiano Rizzo.

La manifestazione è stata organizzata dalla Sicilia Prestige ASD che ha disegnato un percorso di 40 km tutt’altro che facili, poca pianura e un continuo saliscendi con partenza e arrivo ad Alcamo. Gara che ha visto il gruppo selezionarsi chilometro dopo chilometro con Giglia che, nella classifica riservata alla categoria esordienti di primo anno, ha tagliato il traguardo con il tempo finale di 1h3’08” rifilando 1’15” a Leonardo Firullo (Naturosa – Bike & Co Ragusa) e 1’21” al compagno di squadra Mascolo. Buona la prova di Rizzo che chiude in settima posizione nel drappello degli immediati inseguitori.

