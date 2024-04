Doppio binario, svolta al Mit per gli svincoli di cantiere. A giorni il nulla osta per la “talpa”

Ecco il nuovo cronoprogramma. I lavori per il varco di Nizza al via da luglio 2024. Soddisfazione del Sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo: "Risposte impensabili fino a poco tempo fa"

di Carmelo Caspanello

il sindaco e deputato regionale Giuseppe Lombardo al Mit

Proficua e ricca di sviluppi la riunione odierna presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Roma, incentrata sul nuovo cronoprogramma del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo. Presenti all’incontro i rappresentanti di enti chiave: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Consorzio per le Autostrade siciliane, i Comuni di Roccalumera (con il sindaco Giuseppe Lombardo, in presenza) e Santa Teresa di Riva (Danilo Lo Giudice, in remoto), Rfi, Consorzio di imprese Messina-Catania Lotto Nord e Italferr. Obiettivo primario: concordare una nuova tempistica per la realizzazione degli svincoli temporanei di cantiere sull’Autostrada A18 di Nizza e Sant’Alessio Siculo.

Soddisfazione del sindaco Lombardo. “La riunione al Mit per la realizzazione delle rampe di accesso diretto in autostrada dai cantieri del raddoppio è stata produttiva”, ha esordito il primo cittadino di Roccalumera. “In meno di un anno – prosegue – abbiamo ottenuto risultati concreti, come certificato dall’incontro di stamane. Ciò dimostra che quando si fa squadra a difesa del territorio si ottengono risultati. Solo grazie alla condivisione delle preoccupazioni e delle criticità del cantiere per il raddoppio ferroviario che ho sollevato il 13 luglio 2023 (insieme ai colleghi sindaci le abbiamo rappresentate a sua eccellenza il prefetto di Messina Cosima Di Stani), oggi possiamo parlare di un altro passaggio importante per alleviare le nostre comunità dall’impatto del cantiere stesso. Un impatto che, posso affermare, è stato sottovalutato soprattutto da chi ha redatto il progetto.

La prossima settimana potremmo rilasciare il nulla osta per la Talpa, che in ogni caso sarà oggetto di verifica da parte dell’Assessorato regionale ai trasporti, al quale spetta il rilascio dell’autorizzazione. In meno di un anno per questa tipologia di interventi non si riesce a fare nemmeno un progetto preliminare. Solo grazie alla nostra determinazione siamo riusciti ad ottenere quello che il consorzio di imprese in due anni aveva solo richiesto. Noi l’abbiamo ottenuto in tempi brevi.

IL NULLA OSTA PER LA TALPA

Entro stasera – conclude Lombardo – avremo il verbale dell’incontro, con il cronoprogramma aggiornato firmato dal Commissario Ing. Filippo Palazzo e il suo impegno all’esecuzione. Un iter iniziato il 13 luglio scorso che, grazie alla tenacia dei sindaci, entro un anno potrebbe portare a risultati impensabili fino a poco tempo fa. Il verbale sarà reso pubblico non appena disponibile. Andiamo avanti nell’interesse generale, non dei singoli”. Il Sindaco Lombardo ha così annunciato che a giorni potrebbe già essere rilasciato il nulla osta per il transito della talpa (Tbm, Tunnel Boring Machine) destinata a scavare la galleria Forza d’Agrò. Un passaggio fondamentale per il trasporto dei mezzi eccezionali, che avverrà solo in concomitanza con l’inizio dei lavori per le rampe di accesso alla A18, evitando così disagi alla popolazione.

IL NUOVO CRONOPROGRAMMA

I lavori, inizialmente previsti per il 2023, hanno subito un ritardo a causa di alcune criticità emerse durante la fase di progettazione. La nuova tempistica, definita nel corso della riunione, alla luce delle informazioni che sono state fornite dalle diverse parti coinvolte, prevede che la realizzazione del varco di Nizza dovrebbe iniziare a partire dal prossimo luglio (l’inizio dell’intervento era dapprima previsto per il febbraio 2024). Riprogrammata al 19 aprile, invece, la pubblicazione della convenzione che sarà sottoscritta l’11 aprile tra Mit, Rfi, Consorzio autostrade e Consorzio di imprese.

Il raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo rappresenta un’opera di primaria importanza per il potenziamento del sistema ferroviario siciliano. La nuova tempistica definita nella riunione odierna segna un passo avanti decisivo per la realizzazione di quest’opera strategica, attesa da tempo e fondamentale per lo sviluppo del territorio. Le parti in causa si sono impegnate a fornire informazioni tempestive sull’andamento dei lavori e a minimizzare i disagi per la cittadinanza. La riunione ha dunque rappresentato un momento di svolta.

Nuova tempistica definita:

Realizzazione del varco di Nizza: luglio 2024 (invece di febbraio 2024)

Pubblicazione della convenzione: 19 aprile 2024

Sottoscrizione della convenzione: 11 aprile 2024 tra MIT, RFI, Consorzio Autostrade e Consorzio di Imprese