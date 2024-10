Doppio impegno per l’UniMe, hockey maschile e calcio femminile nel weekend

La formazione di coach Spignolo cerca il riscatto contro la Pgs Don Bosco, le ragazze in Eccellenza esordiscono in trasferta

MESSINA – Le formazioni universitarie si apprestano a vivere un fine settimana da protagoniste. Da una parte l’hockey maschile in Serie B con le prime partite già iniziate, dall’altra la formazione di calcio femminile che vedrà il suo esordio nel campionato di Eccellenza.

Dopo due turni consecutivi lontano dalle mura amiche, coincisi con due sconfitte contro prima e seconda della classe, per il team hockey della Ssd UniMe è arrivato il momento di tornare tra le mura amiche della Cittadella Sportiva Universitaria dove, sabato alle ore 15, andrà in scena il derby contro la Pgs Don Bosco per il quarto turno di Coppa Federale.

Si alza il sipario sulla stagione della prima squadra femminile di calcio della Ssd UniMe, che esordirà in Coppa Italia domenica 13 ottobre. Dopo diverse settimane intense dedicata alla preparazione atletica, realizzata presso il campo da calcio della Cittadella Sportiva Universitaria, adesso è arrivato il momento di fare sul serio per la compagine universitaria, che punta a svolgere un campionato di Eccellenza da protagonista.

La squadra di hockey cerca il riscatto

“C’è tanta voglia di riscatto per i nostri ragazzi”. Queste le parole di Coach Giacomo Spignolo alla vigilia di un match che potrebbe ridare il sorriso agli universitari, che all’andata vinsero 3-0 e vogliono scrollarsi di dosso la brutta battuta d’arresto di Ragusa. Di contro, i barcellonesi chiudono la classifica di Coppa e tenteranno sicuramente di trovare i primi 3 punti della loro stagione, dando il tutto per tutto sul terreno di gioco dell’impianto universitario.

“Dobbiamo cogliere l’occasione ed abbiamo l’opportunità di fare una grande partita e portare a case i 3 punti – prosegue il Coach dei messinesi – Ho tanta fiducia nel gruppo a mia disposizione e, nonostante le ultime due sconfitte e, sono convinto dei valori della nostra squadra e delle grandi potenzialità di questo gruppo che, ricordiamolo, presente in organico tanti giovani e giovanissimi. Sono convinto che già domani ci rifaremo e torneremo a fare punti”. Il tecnico grigio-azzurro indica la strada ai propri ragazzi. “Occorre positività, determinazione, maggiore fiducia e convinzione nei propri mezzi, senza abbattersi. La squadra deve giocare con serenità, dando tutto senza sentirsi inferiore a nessuno”.

Per i derby di ritorno contro la Pgs Don Bosco tutti gli atleti saranno disponibili, anche Daniele Intersimone e Francesco Donato, assenti a Ragusa per problemi fisici. Questi i convocati: Raffa F, Suresh Yadev, Donato, Ragonese, Visalli D, Intersimone D., Romano, La Maestra, Lo Presti, Malluzzo, Auditore, Provenzale, Barone, Visalli C., Soraci, Manganaro, Raffa G., Surace. All. G. Spignolo.

Il calcio femminile in Eccellenza

Per il team di calcio femminile è stato inevitabile puntare su una base di giocatrici riconfermate dalla scorsa stagione, alle quali si sono aggiunti nuovi interessanti innesti (Elena Saraò, Violante Raymo, Marilina Maisano, Angelica Bottari, Giulia Lucchesi ed altre giocatrici in arrivo). Il perfezionamento della squadra ha interessato anche lo staff e dalla continuità del settore giovanile, con l’inserimento nella rosa della prima squadra di alcune giovanissime atlete, con l’obiettivo di creare una squadra ancora più competitiva dello scorso anno.

Esordio stagionale per il team universitario in Coppa Italia, che scenderanno in campo nella prima gara di andata Domenica 13 ottobre, ore 15:30, al comunale AciCastello in casa dell’Alpha Sport. Gara di ritorno è in programma Sabato 19 Ottobre, ore 18:30, all’Ambiente Stadium Messina. Per l’inizio del campionato di Eccellenza, invece, si deve attendere il weekend del 26 ottobre.

Articoli correlati