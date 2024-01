Droga, armi, munizioni e 20mila euro in contanti in casa: arrestato un 44enne

I carabinieri di Taormina lo hanno intercettato e controllato a Letojanni, insospettiti dal suo atteggiamento

MESSINA – Un 44enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Taormina per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni”. Impegnati in un controllo sul territorio, il reparto motociclisti ha avvistato l’uomo alla guida di un’auto, mentre percorreva una via al centro di Letojanni. Lui, alla vista dei carabinieri, ha assunto un atteggiamento considerato “guardingo”, nel tentativo “di non farsi notare”.

Paradossalmente è stato proprio questo atteggiamento a far scattare il dubbio negli agenti, che lo hanno fermato e sottoposto a un controllo. Poi è scattata una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati trovati e sequestrati 35 grammi di cocaina, 48 di marijuana e 9 di mannite, oltre a due bilancini di previsioni e 20 mila euro in banconote di vario taglio, nascoste in una scatola e ritenute provento di attività illecita. Inoltre i carabinieri hanno trovato una pistola calibro 6.35 e 14 cartucce dello stesso calibro, detenute abusivamente. Il 44enne è stato arrestato.