Due anni fa la morte di Viviana e Gioele. Stasera messa e fiaccolata a Venetico - Tempostretto

Appuntamento alle 19 alla chiesa Madonna delle Grazie

“Quando la verità viene a galla le bugie affogano. Sapremo attendere. Sono tempi difficili per noi tutti. Tuttavia non si è mai spento l’interesse degli italiani sui tragici eventi di Caronia: vogliamo sapere cosa è successo; vogliamo dipanare la matassa di fango stesa su due vittime innocenti. Viviana e Gioele, oggi, sono due stelle in cielo il cui sguardo indica la via di una società civile. Alle loro carezze offro le mie lacrime. Alla loro luce i miei occhi spenti: stringiamoci, uniti, lungo la via della giustizia attraverso il cammino della verità. Verità e Giustizia per Viviana e Gioele”.

Con queste parole Daniele Mondello, marito di Viviana e padre di Gioele, annuncia gli appuntamenti organizzati oggi a Venetico, a due anni di distanza dal tragico evento: alle 19 la messa nella chiesa Madonna delle Grazie, a seguire la fiaccolata nella piazza davanti alla chiesa.