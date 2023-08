Due bambini restano chiusi in auto e vengono salvati dai vigili del fuoco - Tempostretto

Succede nel parcheggio del porto di Milazzo. L'intervento è scattato immediatamente dopo la richiesta di soccorso

MILAZZO – I vigili del fuoco hanno soccorso due bambini rimasti chiusi all’interno di un’auto nel parcheggio di fronte al porto turistico di Milazzo, all’altezza del terminal aliscafi. Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 18 agosto, la squadra di vigili è intervenuta prontamente per raggiungere il posto in un paio di minuti e provvedere a forzare lo sportello della vettura. Tutto risolto in maniera rapida: i bambini hanno riabbracciato i genitori.