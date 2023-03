"Due Luci per Cuci", al Muricello la festa della musica per ricordare Nino Cucinotta - Tempostretto

In occasione del 44esimo compleanno dell'imprenditore, scomparso nel dicembre 2021, l'associazione ha organizzato un evento con band, artisti e street food

MESSINA – Si chiamerà “Due Luci per Cuci”, dove i Luci sono gli indimenticati Battisti e Dalla, mentre Cuci è Nino Cucinotta, imprenditore 42enne scomparso improvvisamente nel dicembre 2021 e che il prossimo 5 marzo avrebbe compiuto 44 anni. In occasione del suo compleanno, che coincide con quello dei due artisti, l’associazione “Nino Cucinotta” ha organizzato un evento al mercato coperto Muricello in cui sarà ricordato il messinese.

Il programma

Si tratta di una vera festa della musica, con live band e dj set, che canteranno e suoneranno al fianco di artisti ed esposizioni varie, street food compreso. Si partirà alle 12.30 e si alterneranno tutti i partecipanti fino alle 24.

Ecco il programma della giornata:

• h 12.30/23.30 Street Food

• h 14.00 Live music con Per Qualche Spiccio In Più – band –

• h 16.30 Musica, arte, letteratura e performance con R-Esistenza Poetica

• h 19.00 DjSet e Storytelling con Alfredo Reni

• h 21.00 Live Music con i Kamikaze – Lucio Dalla Tribute

Durante la giornata: esposizione di opere di Marijn Marina e live painting di Ketty Mangraviti

