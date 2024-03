“Due luci per Cuci”, torna la festa della musica per ricordare Nino Cucinotta

Al Muricello, il 10 marzo, l'evento organizzato dagli amici del giovane imprenditore scomparso nel 2021

MESSINA – Torna al Mercato Coperto Muricello (Largo la Corte Cailler), l’appuntamento musicale “Due luci per Cuci” in programma tutta la giornata di domenica 10 marzo, a partire dalle 12.30 fino alle 24.00 (ingresso gratuito).

Poco dopo il compleanno di Lucio Battisti (5 marzo), Lucio Dalla (4 marzo) e di Nino Cucinotta (5 marzo), l’associazione dedicata al giovane imprenditore, scomparso prematuramente nel dicembre 2021, ha organizzato per il secondo anno di fila una festa della musica e del cantautorato, con live band, dj set, esposizione di artisti e street food.

Sono anche previste diverse attività collaterali, tra cui una estemporanea di disegno a cura di Martina Karamazov (13:30-16:30), un’animazione a cura dell’associazione culturale “Saljey” (dalle 15:30 alle 16:30) destinate ai bambini, il live painting a cura di Grazia D’Arrigo e Piero Anna e l’esposizione delle opere di Aniram Arts e Martina Karamazov.

Festa del Cantautorato – il programma:

12:30/14:30 DJ Set “musica e movimento” di Santi Villari

13:30/16:30 “Estemporanea Due Luci” con premiazione disegni dei bambini

14:30/16:30 Live Music con Peppe Mutto

16:30/17:30 “Accenni a 4 Decenni” DJ Set a cura di Luciano Fiorino, Alfredo Reni e Ciccio Timbro

17:30/18:30 “Chitarre in spiaggia senza spiaggia” con Francesco Arcanà e Alessio Toscano Raffa

18:30/19:30 “Accenni a 4 Decenni” DJ Set a cura di Luciano Fiorino, Alfredo Reni e Ciccio Timbro

19:30/20:30 “Note Ribelli: uno spazio per Giovani Cantautori” Talk ed esibizioni live a cura dell’Associazione Crescendo

20:30/21:30 “Accenni a 4 Decenni”

DJ Set a cura di Luciano Fiorino, Alfredo Reni e Ciccio Timbro

21:30 Intervento dell’associazione “Nino Cucinotta”, con Chiara Guerrera di “Artisticamente23”

A seguire

Live Music “Questioni di Cellule” cover band di Lucio Battisti