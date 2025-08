Due minori in canoa dispersi e poi recuperati sullo scoglio di Patti

L'intervento della Guardia costiera, dopo che il personale di un lido li ha avvistati

PATTI – Si erano allontanati in canoa da San Giorgio. E di loro si erano perse le tracce. E, dopo l’allarme lanciato dai genitori, sono stati avvistati sullo scoglio di Patti. Si tratta di due minori. Nella tarda mattinata di oggi, la delegazione di spiaggia della Guardia costiera di Patti, guidata dal secondo capo aiutante Antonino Bonsignore, è stata allertata da personale bagnante del lido “Sun Beach”. E il personale in servizio presso lo stabilimento li ha appunto individuati con un binocolo. Da parte sua, il personale della Guardia Costiera di Patti è immediatamente intervenuto, avvalendosi della collaborazione di un natante. In pochi minuti è stato raggiunto lo scoglio e i due ragazzini sono stati recuperati, in buone condizioni di salute. Una volta tratti in salvo, i minori sono stati ricondotti a riva e affidati ai genitori.

L’operazione si è conclusa in tempi rapidi.

“Si rinnova l’invito alla massima prudenza nelle attività in mare e si ricorda l’importanza di segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo al numero di emergenza 1530, attivo 24 ore su 24”, fa sapere la Guardia costiera.