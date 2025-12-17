 Messina. Moda e impegno sociale contro la violenza di genere

Redazione

mercoledì 17 Dicembre 2025 - 11:40

Sfilata di abiti da sposa per lanciare un messaggio d’amore e sensibilizzazione

La moda scende in campo a Messina per dare un segnale forte e chiaro contro il dramma della violenza sulle donne. È in programma mercoledì 17 dicembre, alle 19, un evento interamente dedicato alla sensibilizzazione, volto a utilizzare l’eleganza e la bellezza degli abiti da sposa per veicolare un messaggio di rispetto e supporto.

UNA SFILATA PER DIRE NO ALLA VIOLENZA

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra un noto atelier di abiti da sposa e un’attività di parrucchiere locale, culminerà in una sfilata di beneficenza. L’obiettivo è quello di portare a conoscenza del pubblico più ampio possibile un tema che, nonostante i progressi sociali, rimane purtroppo di strettissima attualità.

Modelle amatoriali sfileranno indossando abiti nuziali, mettendo in risalto l’amore verso le donne e contrastando idealmente la cultura della violenza. L’evento vuole sottolineare che “ancora oggi si muore per amore, e ciò non è più ammissibile”, ribadendo il messaggio: Sì all’amore, No alla violenza sulle donne.

La sfilata è in programma nella Chiesa di San Nicola di Bari, a Ganzirri con ingresso gratuito per tutti coloro che desiderano partecipare e condividere attivamente il messaggio di sensibilizzazione e solidarietà verso le vittime di violenza di genere.

