“Due parcheggi per disabili tolti per lavori”

Messina. Una signora ne chiede il ripristino e di rimettere la segnaletica cancellata in un altro punto

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vivo in centro e in questo periodo i lavori in corso hanno creato dei problemi. Alla difficoltà di trovare libero il parcheggio assegnato per la disabilità di mio figlio, ed è una difficoltà seria, si aggiunge un altro disagio. Quello di altri due posti H che sono stati tolti per eseguire dei lavori e non ancora ripristinati. Si tratta di un parcheggio che si trovava in via Venezian e un altro in via San Filippo Bianchi”.

Continua la signora, che ha segnalato i problemi nel mese di gennaio: “Nella vicina via dei Verdi, invece, è rimasto il cartello ma non è stata ridisegnata la segnaletica orizzontale. Quindi, non vedendo le strisce gialle, chiunque si sente autorizzato a parcheggiare. In queste vie sono stati realizzati gli scivoli per gli attraversamenti, nell’ambito del progetto “Messina accessibile”, e rifatto l’asfalto che raccorda un marciapiede con un altro. I lavori dovrebbero essere stati completati ma non abbiamo traccia sia della segnaletica precedente, sia dei due parcheggi”.

Facciamo nostro questo appello alle istituzioni affinché s’intervenga prima possibile.

