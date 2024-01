Due sfide in casa per la Junior Sport Lab in Eccellenza femminile

Nella prima giornata del nuovo anno la Jsl Women attende domenica la Sport Palermo, oggi la Jsl Girls impegnata contro la Cr Scicli

BROLO – Messi da parte panettone e spumante, le squadre femminili della Junior Sport Lab si rituffano con entusiasmo sull’attività agonistica, che prevede, nel weekend, le gare della penultima giornata della regular season del campionato regionale di Eccellenza. La JSL Women ospiterà domenica (inizio ore 10.30) la Sport Palermo in un match che vede le neroverdi godere dei favori del pronostico, ma che servirà, soprattutto, a riconnettersi mentalmente e fisicamente dopo la pausa natalizia.

La JSL Girls sarà impegnata domani (sabato 6 gennaio, ndr), sempre sul sintetico dello stadio Comunale di Brolo, contro la Cr Scicli. Il match, che inizierà alle ore 18.30, verrà arbitrato dal signor Nicola Gringeri di Messina, mentre JSL Women-Sport Palermo dal quasi omonimo Francesco Gringeri, sempre della sezione di Messina.

“Si riprenderà con diverse partite in programma, compresa quella dell’Under 17 contro il Palermo – dichiara il tecnico Marco Palmeri -. Per altre due settimane potremo sperimentare, poi entreremo nella fase clou della stagione”.

Farete qualcosa sul mercato? “Abbiamo un organico abbastanza completo, se si dovesse aggiungere qualche ragazza non ci sarebbe alcun problema, ma quello che ha sempre contraddistinto la JSL è stato il lavoro portato avanti nel tempo sulle calciatrici. Già quest’anno si sono aggregate sei o sette elementi giovani e del territorio e si sta sviluppando un preciso programma, grazie anche alla loro disponibilità”. Cosa vi augurate per il 2024? “Di essere soddisfatti orgogliosi, al termine dei prossimi dodici mesi, dei traguardi raggiunti”.

Programma partite 9^ giornata.

Girone A: Girone B: Giovanile Rocca-Palermo; JSL Women-Sport Palermo e Vigor Montelepre-Marsala. Girone B: Alpha Sport San Gregorio-Siracusa; JSL Women-Cr Scicli e SSD Unime-Vittoria FC.

