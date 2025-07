È morta Mimma Barbaro, vedova di Beppe Alfano

La figlia Sonia Alfano: “Mia madre si è spenta senza conoscere i veri volti di chi ha deciso l’omicidio di mio padre"

In una delle ultime foto, nel 2023, la si vede assieme ai suoi familiari incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questi 32 anni dall’omicidio mafioso del marito, il giornalista Beppe Alfano, non ha mai smesso d’invocare giustizia al fianco della figlia Sonia Alfano. È morta oggi a Palermo, dov’era ricoverata a Villa Sofia, Mimma Barbaro. Aveva 79 anni.

Come riporta Blog Sicilia, a ricordarla sono i figli Sonia, Chicco e Fulvio: “La nostra mamma è stata una donna di straordinaria bontà, sempre pronta ad aiutare tutti. Nonostante il dolore che la vita le ha riservato, siamo certi che verrà ricordata per la sua solarità e gentilezza”. E Sonia Alfano – ex presidente della commissione Antimafia del Parlamento europeo e oggi dirigente di Azione – ha pure sottolineato un vuoto legislativo: “Mia madre si è spenta tra atroci sofferenze che le sarebbero state risparmiate qualora in Italia ci fosse una legge sul fine vita, che tutela la dignità di chi è gravemente malato. È soprattutto una questione di umanità”.

“Mia madre è morta senza conoscere i mandanti dell’omicidio di mio padre”

Ha continuato Sonia Alfano: “Mia madre si è spenta senza aver avuto il diritto sacrosanto di conoscere i veri volti di chi ha deciso l’omicidio di mio padre. E questa è stata l’ennesima fonte di dolore per una famiglia che da 32 anni vive esclusivamente di dolore e a cui vengono costantemente negate verità e giustizia”.

Foto dalla pagina Fb di Sonia Alfano.

