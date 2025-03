È morto il giornalista Giuseppe Puliafito

Direttore responsabile di 24live.it, si è sentito male durante il Milazzo Film Festival

Stava seguendo il Milazzo Film Festival e si è sentito male all’improvviso, al teatro “Trifiletti”. Il giornalista Giuseppe Puliafito, direttore responsabile di 24live.it di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato subito soccorso e portato in ospedale. Ma non c’è stato nulla da fare. Ed è morto a 56 anni.

Nella sua carriera, tante le collaborazioni dopo una laurea in Scienze bancarie e assicurative all’Università di Messina: dal “Giornale di Sicilia” e “Centonove” al “Corriere del Mezzogiorno” e le agenzie di stampa sportive “Data Sport” e “Media Sport”.

Nel 2012, una nuova avventura con la direzione di 24live.it. Al suo fianco, come caporedattrice, la moglie Flaviana Gullì, insegnante. In questi giorni il giornalista barcellonese era impegnato nelle interviste con gli artisti, come Sergio Rubini, della rassegna cinematografica a Milazzo.

Ai familiari e ai colleghi le condoglianze di Tempostretto in tutte le sue componenti.

Foto tratta dalla pagina Fb.