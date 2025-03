Al Milazzo Film Festival anche “Imma Tataranni”

Vanessa Scalera, interprete di Imma Tataranni nell’omonima serie televisiva, ospite all’undicesima edizione del Milazzo Film Festival

MILAZZO – Dopo Sergio Rubini e Anna Carulucci, anche Vanessa Scalera tra gli ospiti dell’undicesima edizione del Milazzo Film Festival sotto la direzione artistica di Mario Sesti e Caterina Taricano. L’attrice è nota al grande pubblico per il ruolo di Imma Tataranni nell’omonima serie televisiva.

L’appuntamento con Scalera è fissato per il pomeriggio di questo 7 marzo al Teatro Trifiletti di Milazzo. Dopo l’incontro con l’attrice seguirà la proiezione del film “Lea” del regista Marco Tullio Giordana. Dopo la visione del film, invece, si terrà l’assegnazione del premio “Acting Award” a Vanessa Scalera. Infine, sarà consegnato anche il premio “Scarabeo d’Argento Press” che quest’anno andrà al giornalista Giovanni Petrungaro.

Prosegue la votazione delle opere in gara

Intanto prosegue la valutazione dei corti in gara, provenienti da tutto il mondo. A giudicare i lavori proposti, 226 i corti in gara, una giuria composta da Michelangelo Messina, in veste di presidente, Alessia Abbriano, Dario Cangemi, Carlo d’Acquisto e Ivan Scinardo. A giudicare i lungometraggi, invece, la giuria composta da Fulvia Caprara, in veste di presidente, Gloria Satta e Federica D’Alessio.

