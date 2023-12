È morto il papà di Nino Arena, socio ed ex direttore di Tempostretto - Tempostretto

Lutto nella famiglia Tempostretto

Si è spento, all’età di 94 anni, Giuseppe Arena, padre del socio ed ex direttore di Tempostretto, Nino Arena. La società editrice, la direzione e la redazione del giornale porgono le più sentite condoglianze a Nino, ai suoi fratelli Antonella e Mario e a tutta la loro famiglia. Negli anni ’60 del secolo scorso Giuseppe Arena è stato segretario di Uberto Bonino, dal quale si è poi allontanato per avvicinarsi alla Democrazia Cristiana. Assunto al comune di Messina, Giuseppe Arena ha lavorato al fianco di Carlo Stagno d’Alcontres, che a suo tempo ha svolto il ruolo di assessore e sindaco, e di Pietro Melazzo anche lui assessore.

“Nino Arena è un amico fraterno – dichiara il nostro editore Pippo Trimarchi – con lui, posso dire di avere condiviso un’intera vita e intendo esprimergli pubblicamente, come ho già fatto di persona, tutto il mio affetto in un momento così delicato. Suo padre Giuseppe era una figura di riferimento del nostro mondo di ragazzi e poi di adulti. Le nostre feste di Natale erano segnate con rassicurante puntualità, dal magnifico presepe che allestiva con cura. La sua presenza, severa alle volte, ma sempre gentile, ci faceva sentire parte della famiglia ogni volta che andavamo a trovare Nino. Il lavoro che ha svolto in significativi ruoli al comune di Messina è stato un esempio di correttezza e di competente dedizione in una fase storica per nulla facile. ll suo rapporto con la moglie era intenso e delicato, con un legame che non perse mai la sua solidità sino a che la sua Rosaria non ci ha lasciati. Purtroppo adesso, una maledetta caduta e le sue inaspettate conseguenze ci hanno portato via anche il signor Giuseppe, rendendo più triste il nostro Natale.”

I funerali si svolgeranno domani, sabato 23 dicembre, alle ore 15,30 nella chiesa di S. Michele.