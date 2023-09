È morto Nico Zancle, messinese innamorato del cinema e del teatro - Tempostretto

Prima ispettore municipale e, in pensione, attore e regista, aveva 84 anni

MESSINA – Addio a Nico Zancle, attore e regista messinese di cinema e teatro in ambito locale dopo una carriera nella polizia municipale. Aveva 84 anni e in tanti, in città, lo ricordano per l’appassionata partecipazione a iniziative e spettacoli, con “Il film, il mare, la mia vita” e “Il maresciallo Mancuso al servizio della dittatura democratica”.

I funerali sono in programma mercoledì 20 settembre, alle 16, nella chiesa San Nicola a Ganzirri.