È partito il Milazzo Film Festival, decima edizione

Da oggi al 3 marzo, con il coinvolgimento delle scuole. Si attendono Bentivoglio, Banfi e Riondino

MILAZZO – Ha aperto oggi i battenti oggi la decima edizione del Milazzo Film Festival. La kermesse si svolge al teatro Trifiletti e si avvale della collaborazione del Festival di Giffoni che curerà le mattinate con gli studenti delle scuole cittadine.

La manifestazione è stata presentata ieri in una conferenza stampa a palazzo d’Amico a cui ha preso parte anche il sindaco Pippo Midili. Il Comune di Milazzo ha, infatti, patrocinato l’iniziativa.

Il Festival quest’anno porta la firma di Caterina Taricano e Mario Sesti. I due direttori artistici hanno messo in piedi un palinsesto con spettacoli, conversazioni dal vivo, proiezioni di film inediti e premiazioni. E con protagonisti d’eccellenza. Grande attesa c’è per la presenza di Fabrizio Bentivoglio, che porterà al “Milazzo Film Festival” una “prima” dal titolo “Piccolo Almanacco dell’attore”, monologo dedicato agli attori. Ospite attesissimo sarà Lino Banfi che sabato insieme a Michele Riondino salirà sul palco per la

premiazione. Domenica protagoniste della giornata saranno invece la giornalista di La7 Alessandra Sardoni e Caterina De Angelis (attrice e figlia di Margherita Buy).

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

“L’oliveto delle monache” dell’istituto “Leonardo da Vinci”

Stamattina l’Istituto tecnico “Leonardo da Vinci” di Milazzo partecipa a un incontro su temi ambientali e sarà poi protagonista con il film “L’oliveto delle monache’ (nella foto), prodotto lo scorso anno dalla scuola, in programma il prossimo 3 marzo. Vincitore del bando Cinema per la Scuola 2022, il lungometraggio si è avvalso per la sceneggiatura e la regia di Luciangela Gatto, che ha pensato di affiancare ai professionisti del mondo audiovisivo studenti, docenti, e personale scolastico inseriti in ogni settore della filiera produttiva. Il film ha visto la partecipazione come attori degli allievi Giada Giordano, Francesco Iarrera, Giovanni Giuffrè, Aurora Grasso, Salvo Cappellano, Chiara Barbagallo, Domenico Barba, Giuseppe Pollicina, Mariadele Martinez, Giada Vadalà. Direttore della fotografia è stato Nunzio Gringeri, montaggio di Flavio Ricci, produzione: Itet “Leonardo da Vinci” di Milazzo, organizzazione generale dei professori Rosa Gagliani e Antonio Patti, responsabile di produzione la dirigente Stefania Scolaro.

29 febbraio, il programma del Milazzo Film Festival

Ecco il programma di giovedì 29 Febbraio che parte con le mattinate

dedicate agli studenti:

8.30: Giffoni in a day – format “I love my planet” – riservato studenti scuole medie

10.30: “Nuovi strumenti per documentare il patrimonio sommerso”, a cura di Riccardo

Cingillo

11: Giffoni in a day – format “I love my planet” – riservato studenti scuole superiori

16: Apertura mostra “milazzoèfattaascale” a cura di Italia Nostra

16.30: Apertura mostra “Spoliazione. Un racconto per immagini” a cura di Fabio Itri

17: Apertura mostra ed esposizione installazioni a cura di Area Marina Protetta Capo

Milazzo

17.30: Concorso internazionale di cortometraggi – proiezione delle opere selezionate

(sezione Sea Protection):

48 gradi / 118 °F (Italia) di Andrea Di Iorio – 8’

S’ozzastru (Italia) di Carolina Melis – 8’32”

Antarctica 2020 (Bulgaria) di Jivko Konstantinov – 15’

Salting (Portogallo) di Pedro Vinícius – 14’06”

Blue (Iran) di Reza Zareh Javan – 1’40”

The noble pen shell (Slovenia) di Ciril Mlinar – 5’

Axinos (Grecia) di Anna Maria Kakona – 5’

The Tide (Iran) di Manizhe Sheykh – 3’02”

18.30: Incontro, a cura di AMP, con Edoardo Morabito

19: Proiezione del film “L’avamposto” (Brasile – 2023 – 85’) di E. Morabito

20.30: Interventi di Italia Nostra e Fabio Itri

21: “Non riattaccare” di Manfredi Lucibello (Italia – 2023 – 92’). Sarà presente il regista

Al concorso dei cortometraggi hanno partecipato 153 corti provenienti da trenta Paesi.