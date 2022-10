Eccellenza, cadono l'Igea e il Taormina. La Nebros vince a Milazzo - Tempostretto

Larga vittoria anche per la Rocca Acquedolcese. Cambia la testa della classifica, ancora sconfitte Milazzo e Jonica

Turno sfortunato per le squadre della provincia di Messina nella sesta giornata del torneo di calcio di Eccellenza. Stop ai piani alti della classifica per Nuova Igea Virtus e Città di Taormina, vincono solo la Rocca Acquedolcese e la Nebros nel derby col Milazzo. Ancora difficoltà per la Jonica che cede in casa contro il Modica.

La classifica vede adesso quattro squadre appaiate in testa al girone B siciliano, tra queste Nuova Igea Virtus, Nebros e Rocca Acquedolcese. Poco dietro il Taormina a 11, più staccate e non riescono a muovere la loro classifica Jonica a 5 punti e Milazzo a 3.

Settimana prossima ancora derby per la Nebros che ospiterà in casa la Rocca Acquedolcese. La Jonica attende il Siracusa, Taormina in trasferta a Mazzarrone, Nuova Igea Virtus pronta a reagire ospitato la Virtus Ispica e il Milazzo viaggerà alla volta di Santa Croce.

Le cronache

Il più classico dei testacoda tra Nuova Igea Virtus capolista a 13 punti contro il Città di Comiso ultimo a 1 fa registrare la prima sconfitta in campionato dei giallorossi allenati da mister Ferrara. Non basta il solito Idoyaga ad evitare lo zero in classifica sul campo di un buon Comiso. Al vantaggio firmato Daniele Balba, aveva infatti replicato l’argentino con un eurogoal da oltre 40 metri. Sui titoli di coda del primo tempo, Valerio pescava il jolly sotto la traversa sul primo palo che riportava avanti i verdearancio locali, che nella ripresa si difendevano con ordine.

Vince invece la Rocca Acquedolcese che cala il poker in casa contro il Real Siracusa. Rete nel primo tempo di Iannone che porta avanti i suoi. Nella ripresa gli aretusi restano in 10 uomini, ma pareggiano a sorpresa con Alfò al 75′. Cangemi però riporta avanti i locali che negli ultimi minuti segna ancora due volte, all’82’ con Peppe Mazhouf e all’89’ col pallonetto di Genovese, che però nel recupero finale si fa cacciare dal campo per doppia ammonizione.

Brusco stop del Milazzo, il secondo consecutivo, sconfitto a domicilio per due reti a zero da una Nebros pratica e concreta. Il solito Fioretti apre la sfida al 6′ del primo tempo, match già in archivio prima della ripresa con il raddoppio di Sciotto. La formazione di mamertina è apparsa molto scarica e priva di idee. Nella ripresa reazione rossoblù producendo qualche opportunità per riaprire la contesa ma i tentativi si sono rivelati vani.

Il Città di Taormina cade 3-1 a Siracusa e subisce la prima sconfitta stagionale. Un ko che fa scivolare i biancazzurri al settimo posto in classifica, ma ad appena due punti dalle quattro squadre che occupano la vetta. Al De Simone i padroni di casa vanno in vantaggio al 10′ con Belluso, raddoppiano al 54′ con Montagno e trovano il tris al 78′ con Ricca. Nel finale accorcia le distanze Biondi.

La Jonica cede in casa di rigore contro la neo capolista Modica. Un primo tempo avaro di emozioni e una scoppiettante ripresa. Due rigori, trasformati, fischiati agli ospiti decidono il match, in mezzo in pari, alla fine inutile, di Cragnolini.

Risultati 6ª giornata

Rocca Acquedolcese – Real Siracusa 4-1

Città di Comiso – Nuova Igea Virtus 2-1

Jonica Fc – Modica 1-2

Milazzo – Nebros 0-2

Siracusa – Città di Taormina 3-1

Classifica Eccellenza girone B

Nuova Igea Virtus, Nebros, Modica, Rocca Acquedolcese 13 punti

Leonzio, Siracusa 12 punti

Città di Taormina 11 punti

Real Siracusa Belvedere 9 punti

Mazzarrone 8 punti

Santa Croce 7 punti

Jonica 5 punti

Virtus Ispica, Città di Comiso, Città di AciCatena 4 punti

Milazzo 3 punti

Sport Club Palazzolo 2 punti

