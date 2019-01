Camaro, il 2019 si apre con il big match contro il Biancavilla

Sarà una giornata calda quella di domani per il Camaro. I neroverdi di mister Lucà ospiteranno il Biancavilla, compagine che condivide la vetta della classifica proprio con i peloritani. Match di cartello dunque con i padroni di casa che ritrovano il suo capitano Alberto Cappello dopo il turno di squalifica scontato nell'ultimo match del 2018 e del girone d'andata, vinto in casa 5-2 contro il Real Aci.

Mondello e compagni domani proveranno a dar seguito alle ottime prestazioni fornite nella prima metà di campionato e a "vendicare" il ko per 3-1 subito a Biancavilla nel match d'andata, con cui si è aperto il campionato neroverde. Nella passata stagione, invece, fu 1-1 in trasferta e netto 3-0 in casa in favore del Camaro, risultato che permise alla squadra dell'allora tecnico Pasquale Ferrara di rilanciarsi in chiave playoff.

L'incontro di domani, previsto alle ore 14.30, sarà diretto da Matteo Franzoni della sezione di Lovere, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Gennuso e Michele Ciavarella, entrambi della sezione di Caltanissetta. Per l'occasione inoltre, indetta la giornata neroverde: abbonamenti sospesi, costo del biglietto unico 3,00 euro.

Di seguito l'elenco dei convocati da mister Lucà per la sfida di domani:

Portieri: Giovanni Forestieri, Lamin Sanneh; difensori: Giovanni Cammaroto, Fabio Campo, Alberto Cappello, Alberto Mondello, Daniele Morabito, Daniele Pantano, Andrea Raffa; centrocampisti: Giovanni Arena, Letterio Cardia, Giovanni De Marco, Angelo Falcone, Simone Freni, Giovanni Ginagò, Francesco Munafò, Emanuele Muscarà; attaccanti: Daniele D'Amico, Antonino De Luca, Giuseppe De Marco, Paolo Genovese, Marco Paludetti.