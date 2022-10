Eccellenza. Il Città di Taormina spodesta la Nuova Igea Virtus - Tempostretto

La vittoria degli jonici permette loro di balzare in testa alla classifica del campionato insieme a Rocca Acquedolcese e Modica

L’ottava giornata del campionato di Eccellenza siciliano rivoluziona la classifica del girone B. Il big match al vertice tra Città di Taormina e Nuova Igea Virtus vinto per 3-0 permette alla squadra jonica di conquistare la vetta della classifica. Giallorossi, costretti in inferiorità numerica sin dai primi minuti, restano fermi a 16 punti, superati anche da Modica e Rocca Acquedolcese, vittoriosa in rimonta sul Santa Croce (2-1), che appaiano il Città di Taormina.

Dagli altri campi registriamo ancora una sconfitta per il Milazzo, in casa contro il Modica (0-1). Pari invece per la Jonica a Palazzolo e per la Nebros sul campo del Leonzio, entrambi i tabellini dicono 1-1. Nel prossimo turno segnaliamo il derby tra Jonica e Milazzo, le due squadre messinesi in difficoltà che potrebbero rilanciare il loro campionato con una vittoria.

Città di Taormina – Nuova Igea Virtus 3-0

Partita subito viva e, dopo appena un minuto, Biondi non riesce a deviare in rete il corner di Ferraù. Risposta immediata della Nuova Igea Virtus: Cirnigliaro chiude in uscita su Flores, poi Isgrò non trova la porta da buona posizione. All’8’ l’episodio che cambia radicalmente la gara: duro intervento a centrocampo di Trimboli su Assenzio e per il signor Borello di Nichelino è rosso diretto. La partita quasi si spegne e si susseguono gli errori di misura da entrambe le parti. Al 20’ ci prova Silipigni su assist di Isgrò, ma Cirnigliaro blocca la conclusione centrale. Città di Taormina, invece, ancora pericoloso da calcio d’angolo, con Giorgetti che manda clamorosamente alto da due passi la palla messa dentro da Ferraù. Un’occasione per parte, poi, per chiudere il primo tempo: al 29’ Cirnigliaro smanaccia l’insidiosa traiettoria impressa al pallone da Franchina direttamente da calcio d’angolo; mentre al 45’ Maggi respinge con i piedi la conclusione di Cannavò su invito di Ferraù.

La ripresa inizia subito con il vantaggio biancazzurro: 55” sul cronometro, Biondi stacca tutto solo sul corner di Ferraù e batte Maggi, siglando il quarto gol del suo campionato. La partita si mette in discesa e al 67’ il Città di Taormina raddoppia con l’ex Antonio Cannavò al termine di una pregevole azione di squadra che coinvolge quasi tutti i giocatori in campo, con l’assist finale confezionato da Godino. Match in cassaforte che “rischia” di riaprirsi al 65’ quando l’arbitro Borello concede un rigore che non c’è per un intervento nettamente sul pallone di Pantano che poi si scontra con De Gaetano. Il fischietto di Nichelino concede la massima punizione tra lo stupore generale, ma Cirnigliaro protegge il risultato respingendo la conclusione di Flores. Episodio che galvanizza ulteriormente il Città di Taormina e al 67’ arriva anche il tris: lo firma ancora Cannavò che di testa deposita in rete l’assist di D’Amico, in campo da una manciata di minuti. La partita, di fatto, finisce qui: nel finale Isgrò calcia sull’esterno della rete, mentre il Città di Taormina non concretizza un paio di buoni contropiede con Le Mura, Famà e Di Natale.

Le altre cronache di Eccellenza

Continua a stupire il Rocca Acquedolcese che contro il Santa Croce trova la quinta vittoria in otto partite. Una partita vinta in rimonta perché a passare in vantaggio sono gli ospiti con Pitanza che raccoglie una corta respinta realizzando il più facile dei tap-in, partita che si complica con l’espulsione di Scolaro. Rocca Acquedolcese che si vede annullare anche una rete per fuorigioco, ma ci pensa Genovese qualche minuto più tardi a ristabilire la parità su calcio di rigore. Il sorpasso si concretizza nella ripresa, dopo che si ristabilisce la parità in campo con l’espulsione di Senepape tra le fila del Santa Croce, al minuto 80′ grazie alla rete di Peppe Mazouf su assist di Genovese.

Una sconfitta che lascia parecchio amaro in bocca al Milazzo, superato al “Marco Salmeri” per una rete a zero dal Modica che sfrutta una dormita difensiva dei rossoblù al 17′ con Coria. Una prestazione generosa e laboriosa quella dei ragazzi di Antonio Venuto che hanno giocato alla pari con i più quotati avversari manifestando però diverse lacune in fase offensiva dove un Kari spesso isolato ha cantato e portato la croce. Di contro, il Modica ha prodotto un paio di azioni pericolose dopo aver trovato il vantaggio per poi gestire con l’esperienza dei propri uomini nella seconda frazione, rischiando non poco però a dieci minuti dalla fine quando i mamertini hanno sfiorato il pari in almeno due occasioni.

Per la Jonica, impegnata sul campo del Palazzolo, un primo tempo a reti bianche. Nella ripresa vantaggio giallorosso con Dragan al quarto d’ora, una decina di minuti più tardi replica De Petris che pareggia. Alla mezz’ora del secondo tempo una parata importante di Pontet che salva il risultato: un prezioso pari esterno.

Due ottime squadre, Leonzio e Nebros, si sono date battaglia per 90 minuti, c’è qualche rimpianto per non aver finalizzato occasioni importanti ma alla fine quello maturato all’Angelino Nobile è un giusto pareggio per quel che si è visto in campo. Vantaggio ospite della Nebros con Camara nel primo tempo, nella ripresa replica pareggiando Kabangu.

Risultati 8ª giornata e classifica

Città di Taormina – Nuova Igea Virtus 3-0

Leonzio – Nebros 1-1

Siracusa – Mazzarrone 3-0

Palazzolo – Jonica 1-1

Virtus Ispica – Città di AciCatena 2-0

Città di Comiso – Real Siracusa 2-0

Milazzo – Modica 0-1

Rocca Acquedolcese – Santa Croce 2-1

Città di Taormina, Rocca Acquedolcese, Modica 17 punti

Nuova Igea Virtus 16 punti

Nebros, Siracusa 15 punti

Leonzio 13 punti

Real Siracusa Belvedere 12 punti

Città di Comiso 10 punti

Jonica Fc 9 punti

Mazzarrone 8 punti

Santa Croce, Virtus Ispica 7 punti

Ss Milazzo 6 punti

Città di AciCatena, Sport Club Palazzolo 4 punti

Articoli correlati