Eccellenza, la Jonica ha ospitato la Nissa in un test pre stagionale

Le due formazioni giallorosse, militanti in campionati diversi, si sono sfidate a Santa Teresa di Riva

SANTA TERESA DI RIVA – La Jonica FC prosegue il proprio percorso di avvicinamento alla nuova stagione con un test di assoluto valore. Allo Stadio di Santa Teresa di Riva, i giallorossi hanno ospitato un allenamento congiunto con la Nissa FC, formazione che milita nel campionato di Serie D, in un momento di sport utile soprattutto per verificare condizione, automatismi e primi risultati del lavoro svolto durante la preparazione.

Al di là del risultato, il confronto ha offerto indicazioni positive allo staff tecnico. La squadra ha mostrato atteggiamento, disponibilità al sacrificio e voglia di mettere in pratica i principi richiesti da mister Enzo Famulari, che sin dalle prime settimane sta lavorando con grande attenzione sulla costruzione dell’identità tecnica e caratteriale del gruppo. Risposte incoraggianti sono arrivate anche dai calciatori, chiamati a confrontarsi con un avversario di categoria superiore e capaci di interpretare l’impegno con concentrazione e personalità. Un passaggio importante di una preparazione ancora nella sua fase iniziale, nella quale carichi di lavoro e ricerca della migliore condizione rappresentano inevitabilmente una priorità.

Soddisfazione nell’ambiente Jonica

La società, guidata dal presidente Roberto Cosentino, continua così il proprio percorso verso l’inizio del campionato, con l’obiettivo di costruire una squadra unita, competitiva e capace di rappresentare al meglio i colori giallorossi. Soddisfatto anche il Direttore Generale Danilo Arena: «Questi allenamenti servono a capire a che punto siamo e soprattutto dove dobbiamo ancora migliorare. Allenarsi con una squadra di Serie D come la Nissa è stato un test importante. Ho visto grande disponibilità da parte dei ragazzi e un gruppo che sta seguendo con attenzione il lavoro del mister. Siamo soltanto all’inizio, dobbiamo continuare a lavorare con serietà e umiltà».

La Jonica FC ringrazia infine pubblicamente la Nissa FC, la società, lo staff tecnico e tutti i calciatori per la disponibilità e per aver contribuito a una giornata di sport e confronto particolarmente utile in questa fase pre-campionato.