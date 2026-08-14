Incendio sul Viale Giostra: le fiamme a pochi passi dal mercato FOTO

È successo all'incrocio con via Fiume. Sul posto i vigili del fuoco

MESSINA – I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti nel pomeriggio di oggi sul viale Giostra. A pochi metri dal tradizionale mercato che occupa il vialone in occasione dell’Agosto messinese e della Vara, infatti, si è sviluppato un incendio all’interno di una proprietà privata.

Si tratta di una villa con giardino che si trova all’incrocio tra via Salvatore Santantonio e via Fiume. Le fiamme (che sembra abbiano preso la vegetazione ai confini della proprietà) hanno attirato i presenti, che a loro volta hanno allertato le autorità. Una colonna di fumo nero molto alta si è poi sviluppata in pochi minuti. IN AGGIORNAMENTO