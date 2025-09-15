Eccellenza. La Messana non segna, pari nella prima di campionato ad Avola

La squadra di mister Cosimini esce alla distanza creando tanto nella ripresa ma non arriva la rete della vittoria

Un esordio che regala un punto alla Messana in Eccellenza. Al “Meno Di Pasquale” la squadra di mister Cosimini non riesce a segnare all’Avola, nonostante le tante occasioni specie nella ripresa. Qualche rischio in difesa solo nel primo tempo ma il risultato resta bloccato e gli attacchi a secco. Zero a zero dunque dopo la prima giornata di campionato e domenica prossima al “Sorbello Stadium” arriva il Rosmarino, altra formazione della provincia di Messina.

Mister Cosimini deve fare i conti con una rosa non ancora al completo a causa di alcune assenze per infortunio. Non figurano tra i convocati, infatti, Gonzalez, De Gaetano e Madia. Tuttavia tornano a disposizione sia Sottile che Gazzè. Entrambi siedono in panchina al pari di De Leon e Giorgetti. Nell’undici titolare, infatti, non si tocca la coppia offensiva pesante formata da Franchi e Cannavò supportata a centrocampo da De Jesus, Biondo e Gargiulo con Rizzo arretrato sulla linea difensiva insieme a Tricamo e Mazzola davanti a Ferrara.

Avola – Messana 0-0

Pronti via e l’Avola si rende pericoloso dopo appena 25 secondi con il tiro di Dos Santos dal limite che termina di poco a lato. Dopo questo avvio a ritmi alti, però, il match vive una fase di studio con poche emozioni. Solo al 22’ arriva una nuova occasione, sempre per i padroni di casa: Dos Santos apre bene sulla destra ma la difesa della Messana copre gli spazi e Rizzo respinge con il corpo il tiro di Caruso da dentro l’area di rigore. Dopo una punizione ei Montagno al 36’, l’Avola ci riprova al 41’ sfiorando l’incrocio Ricca con un tiro dalla distanza. In pieno recupero i padroni di casa si divorano il vantaggio: sponda di testa di Dos Santos per l’inserimento di Rotella che sotto porta spreca l’occasione più importante della prima frazione.

Si riparte senza cambi e, dopo una fase di studio, la Messana guadagna metri e fiducia e cerca lo squillo al 19’ con il neo entrato De Leon, che mette un pallone forte in mezzo dove Cannavò prova l’acrobazia non centrando lo specchio. Al 23’ ancora giallorossi pericolosi: cross di Rizzo per la sponda di De Leon verso Franchi che manda alto di testa da buona posizione. Cresce ancora la Messana che, al 31’, ci prova con Rizzo da calcio di punizione con Santillo che respinge e manda oltre la traversa. Tre minuti dopo Fragapane mette un bel pallone in mezzo ma, dopo un batti e ribatti, l’estremo difensore di casa blocca. Al 46’ ci prova De Jesus dalla distanza ma Santillo si fa trovare pronto e sulla ribattuta gli attaccanti ospiti non riescono a ribadire in rete. E’ l’ultima emozione del match che si chiude dopo quattro minuti di recupero. Buona prestazione e primo punto in campionato per la Messana sull’ostico campo dell’Avola.

Tabellino

Avola: Santillo, Spataro (13’ st Ruiz), Butera, Caruso, Toscano, Toure, Montagno (37’ Alfò), Rotella (13’ st Argentino), Dos Santos (40’ st Cannarozzi), Ricca, Fratantonio (23’ st La Bruna) A disposizione: Aglianò, Spinello, Rametta, Catinello Allenatore: Attilio Sirugo

Messana: Ferrara, Bonasera (40’ st Deodato), Fragapane, Rizzo, Tricamo (33’ st Giorgetti), Mazzola, Biondo, Gargiulo (10’ st De Leon), Cannavò, De Jesus, Franchi (36’ st Ventra) A disposizione: La Rosa, Sciotto, Barbera, Deodato, Sottile, Gazzè Allenatore: Giuseppe Cosimini

Arbitro: Luigi Canicattì di Agrigento

Assistenti: Davide Orazio Belfiore di Acireale e Agatino Simone Ciaffaglione di Catania

Ammoniti: Bonasera (M), Mazzola (M), De Jesus (M), Ricca (A), De Leon (M), Toscano (A), Cannavò (M),

Recupero: 1’ pt – 4’ st