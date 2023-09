Eccellenza. Pari per la Nebros, sconfitte Jonica e Rocca Acquedolcese - Tempostretto

Il resoconto della seconda giornata del girone B che ha visto impegnate nel derby anche Milazzo e Messana

La seconda giornata del girone B del campionato di Eccellenza siciliano non sorride alle messinesi in quanto non si registra nessuna vittoria. Fanno punti la Nebros sul campo del Paternò e il Milazzo e la Messana che si annullano al Salmeri. Sconfitte invece per la Jonica in casa contro la Leonzio e la Rocca Acquedolcese, che ospitava sul neutro “Fresina” il Modica.

Proprio la squadra ragusana dopo due giornate è ancora a punteggio pieno, sei punti in due gare, come anche Real Siracusa Belvedere ed Enna in testa alla classifica. Resta imbattuta la Nebros a quota quattro punti, mentre muovono la propria classifica in questa giornata Milazzo, Messana a quota un punto dove raggiungono la Rocca Acquedolcese. Fanalino di coda, e unica squadra del girone senza punti, la Jonica.

Nel prossimo turno, sabato 23 e domenica 24 settembre, altro derby tra Messana e Rocca Acquadolcese, la Nebros ospita il Siracusa mentre Milazzo e Jonica fanno visita rispettivamente al Mazzarrone e al Santa Croce.

Le messinesi nella seconda giornata

Rocca Acquedolcese – Modica 1-3. Due rigori e un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo hanno consentito alla squadra ospite di ottenere i tre punti. Per i locali risultato reso meno amaro nel finale dalla rete di Carroccio. In settimana rientreranno Scolaro, Vergara e Hurtado e magari con la formazione tipo si potrebbe dare la possibilità ad alcuni giocatori di essere schierati non fuori ruolo come ha dovuto fare mister Palmeri fino a qui.

Jonica – Leonzio 0-1. La rete di Famà ad inizio ripresa decide di fatto il match. La Jonica in emergenza sia in attacco che in difesa, con diversi Juniores in campo, tenta comunque l’assalto finale che non porta alla segnatura. La situazione al momento non preoccupa perché si attende il gruppo finalmente al completo e in buona condizione.

Milazzo – Messana 0-0. Partita decisamente sentita con tanti cartellini gialli e anche espulsioni nel finale. Il Milazzo non converte il fattore campo, la Messana conquista il suo primo storico punto in Eccellenza. Il racconto dettagliato del match a questo link.

Paternò – Nebros 1-1. Sotto di un goal, al quinto minuto del primo tempo, l’undici nebroideo non si dà mai per vinto ed al settimo minuto di recupero Assenzio di testa batte l’estremo difensore del Paternò, portiere che due minuti prima della rete aveva fatto un vero e proprio miracolo su un tiro di Traviglia.

