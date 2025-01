Eccellenza. Per la Messana tris in rimonta contro il Monforte San Giorgio Vdm

La Messana in casa nel primo impegno del 2025 si regala i tre punti. Succede tutto nel secondo tempo, reti giallorosse di Ferraù dal dischetto e doppietta di Sonko

Dopo il pareggio, in extremis, ottenuto al “Comunale” di Brolo contro la Nuova Rinascita, la Messana si regala il primo successo del 2025 e si conferma “perfetta” tra le mura amiche conquistando la settima vittoria in sette gare interne di campionato. Di fronte al proprio pubblico, sul sintetico del “Sorbello Stadium”, i giallorossi battono in rimonta il Monforte San Giorgio. Succede tutto nella ripresa per una gara ricca di colpi di scena. Compagine ospite che sogna il colpaccio grazie al gol di Rasà ma i padroni di casa compiono una grande rimonta e si regalano il meritato successo. Dal dischetto Ferraù pareggia i conti prima dell’uragano Sheriff Sonko che, subentrato dalla panchina, pesca una doppietta da sogno.

Dopo il pareggio in extremis ottenuto a Brolo contro la Nuova Rinascita, la Messana inaugura il 2025 anche sul terreno di gioco di casa. Sul sintetico del “Sorbello Stadium” i giallorossi ospitano il Monforte San Giorgio VDM per il big match della 15ª giornata di campionato. Mister Cosimini schiera la sua formazione tipo con Ventra riferimento offensivo supportato da Barbera, sulle fasce Giosuè e Giuseppe Bonasera mentre le chiavi del centrocampo vengono affidate a Peppe Rizzo e Ferraù con Gargiulo più avanzato. Davanti all’estremo difensore Ferrara non si toccano Fragapane, Misiti e Tricamo. Torna tra i convocati il 2007 Sonko che si accomoda in panchina.

Messana – Monforte San Giorgio Vdm 3-1

La Messana parte con il piglio giusto e ci prova subito con Ferraù su punizione ma Campanella si oppone con i pugni. I padroni di casa premono e costruiscono un’altra bella occasione manovrata: dall’esterno Giosuè Bonasera mette un ghiotto pallone in mezzo che Barbera non riesce ad impattare di pochissimo. Al quarto d’ora ancora Ferraù ci prova dalla distanza e scheggia la traversa. La risposta del Monforte San Giorgio arriva al 20’ con l’azione manovrata che porta al colpo di testa di Rasà che manda alto sulla traversa. Due minuti dopo proteste dei padroni di casa dopo un intervento al limite, in area di rigore su Gargiulo ma l’arbitro fa proseguire. La gara non si sblocca ed allora ci prova Rizzo da calcio di punizione ma il pallone va vicino all’incrocio. I padroni di casa premono e trovano, nel finale di prima frazione, il vantaggio con Ventra ma l’arbitro rileva un fallo di mano di Fragapane nell’azione. Dopo due minuti di recupero, arriva il duplice fischio.

La ripresa si apre con un’occasione per gli ospiti. Corner di Assenzio per Rasà che, di testa, manda sul fondo. E’ il preludio al gol che arriva poco dopo: ci prova Laquidara, Ferrara non trattiene il pallone e Rasà insacca. La Messana risponde prontamente poco dopo l’ora di gioco con Rizzo dalla distanza ma il pallone non inquadra la porta. Lo svantaggio scuote ancor di più la squadra di casa che cerca con insistenza la rete del pareggio: Ardiri serve Ventra per una ghiotta chance ma l’attaccante non riesce ad insaccare. Al 66’ arriva il pari: pallone sulla sinistra per Barbera entra in area e viene steso da Leo; il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Ferraù che non sbaglia, spiazzando il portiere. Il pareggio dà maggiore carica alla Messana che si riversa in avanti. Gli sforzi dei padroni di casa vengono ripagati al 75’: sul cross dalla destra, Barbera colpisce la traversa di testa e Sonko ribadisce in rete per il 2-1. Il vantaggio spinge la Messana a gestire il gioco, chiudendo gli spazi e senza rischiare nulla. Vengono concessi cinque minuti di recupero e la squadra di mister Cosimini nel finale cala anche il tris: bella azione corale innescata da Ventra, il pallone termina ad Arena che mette dentro dove Sonko è puntuale all’appuntamento con la doppietta personale. 3-1 il finale, la Messana resta in vetta.

Tabellino

Marcatori: 8’ st Rasà (MSG), 21’ st Ferraù, 30’ st Sonko, 50’ st Sonko

Arbitro: Giuseppe Castrovinci di Palermo

Assistenti: Francesco Biondolillo di Palermo e Francesco Carrieri di Messina

Ammoniti: Laquidara (MSG).

Recupero: 2’ pt – 5’ st.

Messana: Ferrara, Giosuè Bonasera, Fragapane, Gargiulo (13’ st Ardiri), Tricamo, Misiti, Ventra, Ferraù, Barbera (40’ st Arena), Rizzo, Giuseppe Bonasera (13’ st Sonko) A disposizione: Crupi, Viscuso, Russo, Crisafulli, Sottile, Catalfamo.

Allenatore: Giuseppe Cosimini.

Monforte San Giorgio VDM: Campanella, Laquidara, Terranova Spadaro, Leo, Trimboli, Bartuccio (31’ st Cannistrà), La Spada, Rasà (31’ st Isgrò), Assenzio, Venuti A disposizione: Bucolo, Sturiale, Carpentieri, Mondo, Gerbino, Scattareggia.

Allenatore: Salvatore Cambria.