Messina. Pubblicato l’avviso per l’iscrizione agli asili nido comunali per l’anno 2025/2026

I posti disponibili saranno 158, distribuiti nei sei nidi comunali già attivi sul territorio

MESSINA – È stato pubblicato da Messina Social City l’avviso per l’iscrizione agli Asili Nido Comunali per l’anno educativo 2025/2026. I posti disponibili saranno 158, distribuiti nei sei nidi comunali già attivi sul territorio.

Gli asili nido comunali sono pensati come luoghi di relazione e scoperta. Ambienti progettati per rispondere ai bisogni evolutivi dei bambini da zero a tre anni, dove ogni giorno si costruisce, attraverso il gioco e la presenza di educatori qualificati, un piccolo pezzo di crescita del loro futuro.

“Vogliamo garantire a sempre più famiglie la possibilità di accedere ad un servizio di qualità, inserendo i propri figli in uno spazio educativo con serenità”, dichiara il sindaco Federico Basile. “Le nuove strutture in apertura, così come è stato fatto con l’asilo nido Saja del CEP, vanno proprio nella direzione di estendere le opportunità, rendendo questo servizio più capillare e vicino a chi ne ha bisogno”.

A confermare l’impegno dell’Amministrazione è anche l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, che sottolinea: “Quella intrapresa è una strada chiara, che continueremo a percorrere con determinazione. Vogliamo rafforzare i servizi per l’infanzia e garantire a tutte le famiglie messinesi pari possibilità di accesso a luoghi educativi di qualità, vicini, aperti e capaci di fare davvero la differenza nella vita dei più piccoli”.

Oltre agli asili nido, l’Azienda Speciale Messina Social City gestisce anche una rete di servizi integrativi all’infanzia, attivi su tutto il territorio. Centri Bambini e Famiglie e lo Spazio Gioco di Montepiselli che rappresentano una componente fondamentale dell’offerta educativa comunale. Spazi aperti alla comunità, pensati per rafforzare i legami tra genitori, bambini e territorio, promuovendo socialità, ascolto e partecipazione.

“Ogni giorno, nei nostri servizi dedicati all’infanzia, si costruiscono relazioni, si esplora il mondo, si cresce insieme. Il nostro compito è quello di sostenere questa crescita con professionalità, ascolto e sensibilità, creando un dialogo costante con le famiglie. È lì, in quella relazione quotidiana tra educatori, bambini e genitori, che prende forma un servizio capace di fare davvero la differenza”, spiega la presidente della Messina Social City Valeria Asquini.

Tutte le informazioni relative all’avviso pubblico per le iscrizioni agli asili nido comunali sono disponibili sul sito di Messina Social City a questo link.