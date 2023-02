Eccellenza. Poche emozioni tra Igea e Taormina, fermate le altre messinesi - Tempostretto

Nella 23ª giornata di Eccellenza, il big match tra Igea e Taormina termina a reti bianche. Un punto per il Milazzo, sconfitte tutte le altre messinesi

Finisce 0-0 l’atteso scontro al vertice della ventitreesima giornata tra Nuova Igea Virtus e Città di Taormina. Ionici che restano così al terzo posto, a -3 dalla vetta occupata dai barcellonesi che subiscono l’aggancio del Siracusa, capace di vincere 4-1 a Mazzarrone. Partita con pochissime occasioni da rete da una parte e dall’altra, con il Città di Taormina che allunga a cinque la striscia di gare consecutive senza gol al passivo.

Non una giornata fortunata per le messinesi impegnate nel girone B di Eccellenza nessuna ha vinto e ad aggiungere punti alla propria classifica è stato il Milazzo che ha ottenuto un pari (1-1) sul campo del Modica. Sconfitte invece tutte le altre: la Rocca Acquedolcese a Santa Croce (3-0), mentre in casa la Jonica cede al Palazzolo (0-1) e la Nebros perde contro la Leonzio (1-2).

La nuova classifica come detto vede il Siracusa agganciare a 49 punti in testa al girone la Nuova Igea Virtus, la prima posizione vale al promozione diretta. Il Città di Taormina è terzo, e giocherebbe i playoff, con 46 punti. Rocca Acquedolcese e Nebros sono appaiate a 34, segue la Jonica a 31. Ultima delle messinesi il Milazzo che lotta per uscire dalla griglia playout a quota 25 punti.

Nuova Igea Virtus – Città di Taormina 0-0

Partita contratta su entrambi i fronti, poche occasioni da rete e difese che hanno la meglio sui rispettivi attacchi. Bisogna attendere la mezz’ora per annotare il primo tiro in porta, lo effettua Silipigni in mischia. Palla centrale che Cirnigliaro respinge d’istinto. Città di Taormina che prova a farsi vedere con una conclusione sul fondo di Lucarelli e che potrebbe beneficiare di un rigore per un tocco di mano in area di Franchina, ma l’arbitro sorvola: poca la distanza tra il difensore di casa e Cannavò che aveva staccato sul corner calciato da Ferraù. Ospiti che faticano a esprimersi palla a terra su un manto erboso in condizioni non perfette e al 43’ la Nuova Igea Virtus sfiora il vantaggio con l’occasione più importante dell’intera gara: il tocco morbido da posizione defilata di Isgrò supera Cirnigliaro, ma è salvato sulla linea da Trovato.

Nella ripresa si registrano ancora meno occasioni da rete. Al 52’ Giorgetti conquista palla con un perfetto anticipo nella propria trequarti, verticalizza per Famà e si propone in proiezione offensiva. Lo stesso Famà pennella una gran palla dentro, ma il difensore argentino non arriva di un soffio all’impatto con la sfera. Il rimpallo su Di Bella, poi, è preda di Staropoli. Città di Taormina che riesce a far girare meglio la sfera nella fase centrale del secondo tempo, ma affacciandosi poco dalle parti di Staropoli. Ancora Lucarelli calcia sul fondo dal limite, ma poi è la Nuova Igea Virtus a provarci due volte con il rasoterra dal limite di Isgrò deviato in corner da Cirnigliaro (palla comunque destinata fuori) e con il mancino a giro di Idoyaga proprio al 90’ che non inquadra la porta.

Risultati 23ª giornata

Real Siracusa Belvedere – Città di Comiso 1-0

Santa Croce – Rocca Acquedolcese 3-0

AciCatena – Virtus Ispica 0-0

Jonica – Palazzolo 0-1

Mazzarone – Siracusa 1-4

Modica – Milazzo 1-1

Nebros – Leonzio 1-2

Nuova Igea Virtus – Città di Taormina 0-0

Classifica Eccellenza girone B

Nuova Igea Virtus, Siracusa 49 punti

Città di Taormina 46

Leonzio 41

Modica 38

Rocca Acquedolcese, Nebros 34

Real Siracusa Belvedere 33

Jonica 31

Mazzarrone 28

Santa Croce 27

Città di Comiso 26

Milazzo 25

Palazzolo 19

AciCatena 15

Virtus Ispica 13

