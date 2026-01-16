Eccellenza, tre movimenti di mercato in casa Messana prima del Melilli

Sabato la partita contro il Melilli. E intanto ecco chi parte e chi arriva nella squadra di Venuto

Alle ore 14:30 di domani avrà inizio il diciottesimo turno del girone B di Eccellenza Sicilia con due partite in contemporanea che susciteranno particolare interesse nei tifosi. Sul sintetico del Sorbello Stadium di Bisconte, la Messana guidata da Antonio Venuto, attualmente in terza posizione a quota 35, tenterà di imporsi su un Melilli in rapida risalita dopo un avvio di stagione non esaltante. Decisivo per le sorti della classifica sarà anche lo scontro diretto tra Modica e Avola, separate da 8 punti, in casa della squadra capolista.

Nel frattempo, prosegue l’attività sul mercato da parte della società giallorossa con due operazioni in uscita e una in entrata.

Rescindono il contratto i centrocampisti Salvatore Le Mura e Jorge Emilio “Papito” De Jesús, quest’ultimo trasferitosi al Melfi, nel campionato di Eccellenza Basilicata. Queste partenze si sommano a quelle recenti di Ezequiel Franchi e Manolo De León, due giocatori che, essendo stati impiegati come titolari nella maggior parte degli incontri, sembravano di primaria importanza, uno per capacità di finalizzazione, l’altro per duttilità e abilità nel creare azioni offensive.

La notizia del loro approdo alla Sancataldese in Serie D è giunta anche all’ex tecnico giallorosso Giuseppe Cosimini, il quale ne tesse le lodi. Queste le parole in esclusiva del predecessore di Venuto, con particolare riferimento al centrocampista spagnolo, giunto alla sua prima esperienza in quarta serie: «Sono due giocatori forti che secondo me faranno bene anche in Serie D. Sinceramente ero sorpreso da come De León non ci fosse mai stato, è un giocatore importante che può ricoprire più ruoli e fare le fortune di ogni allenatore e squadra. Sin dall’inizio l’ho detto al ragazzo e credo che davvero possa fare grandi cose, perché ha un potenziale enorme.»

Proprio dalla Serie D proviene il nuovo acquisto David Gueye (foto dalla pagina Fb della squadra), punta centrale di nazionalità senegalese reduce dall’ultima esperienza al Castrumfavara, con cui ha collezionato una rete e un assist in sette presenze. Cresciuto nelle giovanili del Marsiglia, Gueye è approdato in Italia nel 2019 per firmare con il Trebisacce, proseguendo poi la carriera sempre in Calabria con Morrone, Locri e Rende fino al 2021. Successivamente attraversa lo Stretto, vestendo le maglie di Canicattì, Nissa, Vittoria, Castellanzese e Misilmeri. Inizia la stagione 2025-2026 in Eccellenza Calabria alla DB Rossoblù Luzzi, rimanendoci fino alla chiamata del Castrumfavara ricevuta a novembre. Da oggi il giocatore è a disposizione di Venuto e del suo staff tecnico.

Un successo in questa giornata di campionato consentirebbe di ridurre il distacco da almeno una delle prime due classificate, mentre invece un esito diverso rischierebbe di cancellare quasi totalmente la speranza di una promozione diretta, qualora il Modica uscisse vincitore dal duello rossoblù. Inoltre, con il Vittoria alle calcagna e distante una sola misura, tre punti contro il Melilli metterebbero la Messana al riparo da un possibile sorpasso.

Cinque risultati utili a testa per le due sfidanti nelle ultime cinque giornate: due vittorie e tre pareggi per la società peloritana, senza concedere alcuna rete a partire dall’inizio dell’era Venuto; numeri inversi per la formazione dell’area siracusana, volata fino al decimo posto e dunque in zona salvezza dopo il recente 1-0 inflitto al Vittoria, grazie alla rete dell’ispirato Danilo Ulma.

Nello stesso arco di tempo, i biancoverdi hanno mandato la sfera oltre la linea della porta per ben 9 volte in totale, numero di reti che corrisponde a più della metà di quelle messe a segno da Cannavò e compagni, ovvero 4. Insomma, un Melilli diverso rispetto alla terza giornata del girone di andata, durante la quale era stato pesantemente sconfitto dai peloritani per 2-5. Oggi esprime uno stile di gioco basato sull’attacco totale e con le sue doti balistiche può mettere in difficoltà anche le avversarie più difensiviste.

Dinanzi a un’avversaria così in forma, dunque, nulla sarà scontato: per avere la meglio, gli uomini di Venuto da un lato dovranno continuare a chiudere gli spazi nella propria metà campo, dall’altro sarà necessario mostrarsi più precisi in fase di tiro rispetto alle volte precedenti, con l’obiettivo di sbloccarsi da un’astinenza da reti lunga due settimane.

Assenti dalla lista dei convocati gli infortunati Lussetti, Tricamo, Gargiulo e Deodato. Guariti e dunque nuovamente a disposizione i centrocampisti Gazzè e Catalfamo. Aggregati dalle giovanili i difensori Giulio Bona e Matteo Sanciolo e per la prima volta anche l’attaccante Francesco Viscuso, classe 2009.

In vista della gara imminente, pare altamente probabile che Venuto abbia intenzione di ricorrere a Mazzola, Della Guardia e Giorgetti per formare la linea difensiva a tre davanti a Ferrara. A centrocampo, insieme ai soliti Rizzo e Biondo, potrebbe tornare dal primo minuto Gazzè, mentre sulle fasce Fragapane e Bonasera appaiono i favoriti. Dato l’arrivo del nuovo attaccante Gueye, non è da escludere che questa volta Cannavò possa partire dalla panchina, lasciandogli il posto da titolare in coppia con Genovese.

Riccardo Giacoppo