Eccellenza, vigilia di Messina Gioiosa, mister Torrisi: “Non possiamo permetterci pause”

Il Messina fa visita all'Athletic Gioiosa capolista a punteggio pieno nel girone B di Eccellenza, partita in programma domenica alle ore 15:30

MESSINA – Il Messina atteso in campionato dalla terza partita in otto giorni e contro la stessa squadra sfidata mercoledì in Coppa. Nella terza giornata del campionato di Eccellenza, seconda trasferta, l’Acr Messina 1900 farà visita all’Athletic Gioiosa, domenica fischio d’inizio alle ore 15:30 allo stadio comunale di Gioiosa Marea. Sarà una partita diversa sia perché i biancoscudati giocano in trasferta, sia perché a differenza della Coppa, dove mister Silvestri ha dato parecchio spazio ai giovani, in campionato la capolista Athletic Gioiosa giocherà con uno spirito diverso.

“C’è voglia di continuare il nostro percorso – così mister Torrisi presentando la partita – abbiamo una tappa complicata e difficile contro una squadra che guida la classifica e dobbiamo stare in guardia. Loro hanno dimostrato di avere qualità e idee di gioco, sarà per noi anche una partita in trasferta e incide sul nostro quoziente di difficoltà. Affronteremo questa tappa con il massimo impegno e la voglia necessaria per portare i punti a casa. Non possiamo permetterci pause perché le paghiamo, tutti vorranno fare punti con noi e non ci sono scorie ne positive o negative”.

Sulla settimana vissuta dalla squadra e il campionato dopo le prime due giornate aggiunge: “Mercoledì ho fatto delle scelte in vista delle tre partite, avendo a disposizione una rosa qualitativamente e numericamente importante bisogna cercare di distribuire al massimo il minutaggio, questo sicuramente ci porta a fare una prestazione di livello. Non è stata la settimana tipo ma lascia il tempo che trova, abbiamo bene impresso in mente quello che dobbiamo fare. A livello emotivo e mentale la squadra è consapevole di quello che dovrà fare. Cerchiamo di portare i tre punti a casa attraverso la prestazione, nel calcio contano solo i numeri e il resto è aria fritta. Sul campionato in generale non ci saranno partite facili e tutti contro il Messina vorranno fare qualcosa in più, in qualsiasi campionato certe piazze attraggano attenzione in modo diverso”.

Sulla situazione infortunati e i tifosi conclude: “Saranno disponibili sia Blondett che Sbuttoni, Giunta anche. Non ci sarà La Spada che ancora non ha recuperato al 100% e Bollino oggi ha fatto una parte di allenamento e sarà tra i convocati. Aggiungo che le notizie che girano tra i nostri tifosi dicono che i biglietti sono andati a ruba e quanto tengano alla squadra, ci portiamo il peso della società in trasferta”.