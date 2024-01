Ecco la pizza alla nutella più grande del mondo: a Sidney il record mondiale del taorminese Santoro INTERVISTA

Il ricavato è stato devoluto in beneficenza, la prima fetta battuta mille dollari. Il racconto dall'Australia di Giuseppe Santoro, presidente della Federazione italiana pizzaioli

Giuseppe Santoro, il presidente della Federazione italiana pizzaioli, sprizza soddisfazione: il record della pizza alla nutella più lunga al mondo è stato battuto. Ne è stata realizzata una lunga centro metri. Il ricavato è andato interamente in beneficenza. Ed il primo pezzo è stato battuto all’asta 1000 dollari. Siamo dall’altra parte del mondo, in Australia.

Santoro, originario di Giardini Naxos e conosciuto in tutto il comprensorio taorminese, ha spiegato che “il record a Sidney è stato raggiunto grazie alla collaborazione di Pierre e Rosemary Moio, ed un centinaio di volontari (il precedente record era di 58 metri). Dopo sei ore di lavoro – aggiunge – è stata preparata una pizza da 100 metri in unica cottura e stesura. Vi assicuro che non è stato semplice”. Volontari, sponsor ed intrattenimenti sono stati coordinati da Pierre e Rosemary, mentre Giuseppe si é occupato di parte tecnica, stesura e forni.

“È stato molto complicato – ha aggiunto Santoro -. Abbiamo adoperato oltre 120kg di Nutella e frutta fresca arrivata dalla famiglia Macri direttamente dal mercato centrale di Sidney. Non sono mancati neanche i marshmallow che tanto piacciono agli Australiani. È poi la farcitura grazie alla presenza di diversi masterchef”. I fondi raccolti sono stati destinati alla fondi per la “Starlight Foundation”, una fondazione che dà sostegno ai giovani.