Liceo La Farina e Istituto Majorana, altri passi verso l'avvio dei lavori

Sono stati consegnati i lavori di messa in sicurezza del liceo La Farina. Gli interventi previsti, per un importo complessivo di 164mila 700 euro consentiranno di ottenere la certificazione di prevenzione incendi, su progetto già approvato dal Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Messina, e di completare quelli già realizzati con la trasformazione della centrale termica. L'attività di cantiere, da parte dell'impresa aggiudicataria, sarà avviata appena formalizzato il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (Duvri) con l'Istituzione scolastica. La conclusione dei lavori è prevista per il prossimo 7 dicembre

Inoltre, sono stati aggiudicati i "Lavori urgenti per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana e messa in sicurezza dei prospetti dell'Istituto Majorana-Marconi" di Messina, per un importo complessivo di 122mila euro. Torneranno fruibili spazi interni ed esterni al momento preclusi. Presumibilmente la prossima settimana si procederà alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, in attesa della stipula del contratto.