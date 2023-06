Edoardo Leo e il cast de “I Peggiori giorni” protagonisti del TaorminaFilmFest VIDEO - Tempostretto

3 prime al centro della giornata e tanti ospiti: da Anna Ferzetti a Rocco Papaleo, ma anche Karrueche Tran e Moises Arias dal film “Divinity”

TAORMINA – Pur avviandoci verso la conclusione della 69esima edizione del TaorminaFilmFest – con la premiazione dei Nastri D’Argento al Teatro Antico l’1 luglio – non finiscono gli appuntamenti, con la successione di addirittura tre prime.

Little Richard: “I Am Everything”

La mattina inizia con la masterclass di Deborah Nadoolman Landis: “Costume, non moda: l’abbigliamento nella narrazione cinematografica”. Dal pomeriggio, invece, si parte con le anteprime e Little Richard I arriva a Taormina, in una prima europea.

In Little Richard: I Am Everything, la regia di Lisa Cortés racconta la storia della leggenda del rock n’ roll, il suo mondo interiore e la difficile e contraddittoria storia della sua vita. Lo fa tramite foto d’archivio, interviste, e importanti testimonianze di Tom Jones, Paul McCartney, Mick Jagger.

I peggiori giorni

La grande attesa della giornata è quella per il cast del film I peggiori giorni. Edoardo Leo – dopo essere stato protagonista a sorpresa della serata di Gala del giorno precedente e insignito del suo premio – torna con Massimiliano Bruno e l’incredibile cast che hanno diretto insieme. Tra questi, i grandi ospiti del Festival sono: Fabrizio Bentivoglio, Anna Ferzetti, Anna Foglietta, Marco Bonini, Rocco Papaleo, Sara Baccarini, che regalano risate e riflessioni al pubblico di Taormina.

“I peggiori giorni”, in prima assoluta al Festival, racconta il secondo capitolo del precedente film I migliori giorni, calorosamente accolto dal pubblico.

Nelle sale il 14 agosto, il film aggiunge 4 nuovi episodi ai precedenti già portati sul grande schermo. Al centro, ancora una volta, i rapporti, i legami, le vite degli italiani durante le classiche e rigorose tradizioni delle occasioni festive. Questa volta le festività a guidare gli eventi sono: Natale, Primo maggio, Ferragosto e Halloween.

Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano – come”Cattiva Coscienza”, presentato il giorno prima – il film è una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano e Vision Distribution in collaborazione con Sky e sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution. La pellicola, inoltre, partecipa al progetto Cinema revolution, che riporta il cinema nella sale in Estate, a soli 3,50€.

Fra ironia e amarezza – e domande come “tu lo doneresti un rene a tuo padre?” – il film indaga la complessità dell’animo umano, i vizi e le virtù degli italiani, rivelando verità spesso amare.

“I film corali solitamente inneggiano a qualcosa di leggero – raccontano i registi Leo e Bruno – noi abbiamo voluto cambiare il tono della nostra commedia, aggiungerci della disperazione, ma senza risparmiarla dalla poesia”.

Anna Foglietta ringrazia il pubblico presente al Teatro Antico, chiedendogli di diffondere il verbo, di moltiplicarsi, di portare la gente al cinema! E continua Leo: “Come mi ha insegnato Gigi Proietti, vi dico: Se il film è bello ditelo, fate passare la voce, ma se non è bello dite che lo è comunque, perché non è giusto che prendiate solo voi la sola”.

Divinity

Al Teatro Antico, poi, l’omaggio a Gina Lollobrigida e il premio Damiani alla sua memoria, ricevuto dal nipote Dimitri Skofic.

A seguire un’altra grande prima Europea, con Bella Thorne di nuovo protagonista: si tratta di Divinity di Eddie Alcazar, con – oltre alla Thorne- Stephen Dorff, Karrueche Tran, Moises Arias, Emily Willis e Scott Bakula.

“Divinity” è un siero rivoluzionario creato da un magnate per cercare l’immortalità. Il siero darà avvio ad una serie di effetti a catena: il figlio dello scienziato viene rapito da due fratelli; questi, sedotti da una donna, intraprenderanno a loro volta un viaggio alla scoperta di se stessi. Un’opera dall’approccio multi-tecnico in cui la narrazione visiva è un’esplorazione di territori cinematografici sconosciuti. Il film è prodotto da Steven Soderbergh.

Un film visionario, un pellicola interamente in bianco e nero, un thriller fantascientifico dal look retrò. I due attori protagonisti presenti al festival, Karrueche Tran e Moises Arias (Rico di Hannah Montana), così lo raccontano: “Una sceneggiatura di sole 20 pagine, tanta improvvisazione e una grande fotografia, un film diverso da qualsiasi esperienza fatta prima, una vera sfida”.

Il direttore Barrett Wissman, invece, definisce il suo regista Eddie Alcazar come un giovane Tarantino.

Articoli correlati