Tante le segnalazioni nella giornata di ieri

MESSINA – Una quantità impressionante di pioggia all’improvviso. E le strade di Messina diventano impraticabili. Da qui la necessità di una verifica del sistema di deflusso delle acque.

In un video, diverse zone della città, nel pomeriggio di ieri, in preda alla pioggia: dal rione Bisconte a via Garibaldi (lato monte, direzione nord-sud).

Nella foto in evidenza effetto maltempo alle spalle dell’ex ospedale “Margherita”.

