Efficienza e Stile: l'innovativo frigo murale aperto per il Settore Horeca - Tempostretto

Per ovvi motivi, il settore della ristorazione fa ampio uso di frigoriferi, destinati sia alle cucine che alle sale in cui sostano i clienti. La buona notizia è che questi elettrodomestici sono diventati veri complementi d'arredo! Il Settore Horeca e la refrigerazione Con l'espressione "settore Horeca", acronimo di hotellerie, restaurant and cafè, si fa riferimento al mondo legato all'accoglienza e alla somministrazione di cibi e bevande al di fuori delle mura domestiche. Canale, questo, che non può prescindere dall'uso dei frigoriferi, utili a stoccare e a refrigerare alimenti e bevande. Ma perché non aggiungere un tocco di stile alla propria attività? Da qualche tempo, sono disponibili moderni frigoriferi murali, in grado di fondere utilità ed eleganza. La loro forma sottile e compatta li rende facili da sistemare all'interno di qualsiasi ambiente, indipendentemente dall'arredamento adottato. Efficienti dal punto di vista energetico ed esteticamente gradevoli, sono dotati di porte a scorrimento che consentono di accedere con facilità ai prodotti sistemati al loro interno. È possibile anche regolare l'altezza dei vari scomparti, in modo che si adattino perfettamente alle bevande e ai contenitori. Le caratteristiche di un frigo che fa l'occhiolino agli ambienti raffinati Linee eleganti, moderne e minimali sono le caratteristiche migliori di un elettrodomestico utile e innovativo, con il quale è possibile ottimizzare spazi interni e consumi. Inoltre, la maggior parte di questi prodotti offre un'ampia gamma di funzionalità dedicate alla gestione della temperatura e dell'umidità, tra cui interessanti opzioni di raffreddamento e sistemi di controllo dell'umidità. Il motivo di tanta tecnologia? L'obiettivo dei produttori è migliorare la conservazione dei cibi che, in questo modo, rimarranno freschi più a lungo senza perdere le proprie caratteristiche nutrizionali. Del resto, il settore Horeca è sempre stato uno dei più permeabili alle novità. Questi frigoriferi di nuova generazione costituiscono il modo migliore per presentare i prodotti elencati all'interno del menu. La vetrina mantiene gli alimenti a una temperatura ottimale e consente una visione chiara del suo contenuto ai clienti.

Come scegliere un frigorifero per il settore Horeca?

I frigoriferi murali sono stati creati per essere addossati alle pareti, ottimizzando lo spazio a disposizione. Questi elettrodomestici possono rivelarsi una scelta intelligente e conveniente, poiché consentono di refrigerare i prodotti e di tenerli sempre a portata di mano. Garantiscono un accesso rapido e una facile visualizzazione del loro contenuto. Chi è chiamato a scegliere un frigorifero adatto a un'attività di ristorazione deve considerare vari fattori, tra cui la capacità di stoccaggio necessaria, le dimensioni del locale, la tipologia dei prodotti che verranno esposti e i requisiti di umidità e temperatura. Inoltre, è importante assicurarsi che l’elettrodomestico in questione sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza alimentare e standard igienici. Motivo per il quale è fondamentale affidarsi sempre a brand seri e affidabili!

I vantaggi di un frigo murale

Un frigo murale offre diversi vantaggi.

● Ottimizzazione degli spazi. Questi modelli possono essere installati direttamente sulle pareti, sfruttando gli spazi in maniera più efficiente

● Pulizia e manutenzione. I frigoriferi murali sono più facili da pulire rispetto ai modelli tradizionali. Essendo poco profondi, non presentano spazi o angoli difficili da raggiungere

● Risparmio energetico. Essendo addossati alla parete, garantiscono un isolamento termico migliore. Riducono la dispersione del freddo e i consumi energetici

● Organizzazione. Questi frigoriferi sono dotati di scomparti e scaffali interni che consentono di conservare gli alimenti in maniera pratica e ordinata

● Facilità di accesso. Essendo dotati di una vetrina e di un sistema di illuminazione pensato allo scopo, questi modelli consentono di accedere facilmente ai prodotti e alle bevande, senza doversi abbassare o dover cercare tra gli scomparti