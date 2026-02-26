 Egidio Bernava alla guida della Conferenza nazionale dei presidenti dei Conservatori

giovedì 26 Febbraio 2026 - 18:40

Il presidente del Conservatorio di Messina è stato eletto all'unanimità dal consiglio direttivo nazionale. Passaggio di consegne, con l'uscente Lai, il 3 marzo a Roma

Egidio Bernava Morante, recentemente riconfermato presidente del Conservatorio di Messina, è stato eletto questo pomeriggio presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori italiani.

Il dott. Bernava, che succede all’avv. Ivano Iai, presidente del Conservatorio di Sassari, è stato eletto all’unanimità dal Consiglio Direttivo Nazionale. Oltre a presiedere la Conferenza Nazionale, costituita dai Presidenti dei Conservatori italiani, il neo eletto presiederà anche il Consiglio Direttivo Nazionale, composto da sette membri eletti il 30 gennaio scorso dall’Assemblea dei Conservatori (oltre a Bernava, Anna Carli, Carla Ciccarelli, Rita D’Addona, Rosa Maria Di Giorgi, Fabio Diomede e Fabio Moretti).

La Conferenza Nazionale, che ha una rappresentanza stabile presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, è organo consultivo del Ministro e svolge funzioni di raccordo e coordinamento delle attività istituzionali dei Conservatori nel contesto dell’alta formazione e specializzazione accademica nelle materie musicali per la cui funzionalità assicura uniformità di indirizzi operativi.

Sin dal suo insediamento, il Ministro Anna Maria Bernini ha sottolineato l’importanza dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica nel sistema universitario italiano e le potenzialità connesse alla particolare qualità dell’offerta didattica delle Istituzioni conservatoriali, capaci di attrarre una rilevante domanda formativa estera. 
Il passaggio di consegne tra il presidente uscente, Iai, e il neo eletto presidente, Bernava, avverrà a Roma il prossimo 3 marzo. Il presidente Ivano Iai lascia anche, alla scadenza del suo secondo mandato, il Conservatorio di Sassari.

