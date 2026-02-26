In motorino dentro il Policlinico di Messina, è un operatore di una società di servizi

L'Azienda ha inoltrato una contestazione alle ditte prevedendo l’applicazione delle penali previste per la mancata vigilanza e per l’adozione di comportamenti contrari ai codici di comportamento

Una persona è stata vista spingere un motorino elettrico all’interno dell’atrio del padiglione H del Policlinico di Messina. L’Azienda ospedaliera universitaria spiega che sono state avviate le procedure per l’accertamento di quanto accaduto.

Dalle prime verifiche sembrerebbe che l’autore del gesto non sia né un dipendente dell’azienda né un utente, ma un operatore di una società di servizi che opera all’interno dell’ospedale.

La Direzione ha provveduto ad inoltrare una formale contestazione alle ditte prevedendo l’applicazione delle penali previste per la mancata vigilanza e per l’adozione di comportamenti del tutto contrari ai codici di comportamento.

Sono state inoltre avviate tutte le azioni necessarie affinché venga formalmente diffidato qualsiasi operatore dal porre in essere comportamenti non conformi ai regolamenti interni e alle norme di sicurezza e sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti per una puntuale ricostruzione dei fatti. Non si esclude, tra l’altro, che l’episodio possa essersi verificato in orario notturno e che l’uomo fosse in fase di uscita dalla struttura.

Verranno assunti tutti i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori. La direttrice amministrativa, Elvira Amata, ribadisce il costante impegno del Policlinico “nel garantire sicurezza, ordine e rispetto delle regole all’interno dei propri spazi, a tutela dei pazienti, dei lavoratori e di tutti coloro che quotidianamente accedono alla struttura, nella consapevolezza che ogni giorno sono presenti e transitano migliaia di persone tra dipendenti, utenti, operatori sanitari e personale appartenente a ditte esterne che, a vario titolo, operano all’interno dei padiglioni”.