 In motorino dentro il Policlinico di Messina, è un operatore di una società di servizi

In motorino dentro il Policlinico di Messina, è un operatore di una società di servizi

Redazione

In motorino dentro il Policlinico di Messina, è un operatore di una società di servizi

giovedì 26 Febbraio 2026 - 11:24

L'Azienda ha inoltrato una contestazione alle ditte prevedendo l’applicazione delle penali previste per la mancata vigilanza e per l’adozione di comportamenti contrari ai codici di comportamento

Una persona è stata vista spingere un motorino elettrico all’interno dell’atrio del padiglione H del Policlinico di Messina. L’Azienda ospedaliera universitaria spiega che sono state avviate le procedure per l’accertamento di quanto accaduto.  

Dalle prime verifiche sembrerebbe che l’autore del gesto non sia né un dipendente dell’azienda né un utente, ma un operatore di una società di servizi che opera all’interno dell’ospedale.

La Direzione ha provveduto ad inoltrare una formale contestazione alle ditte prevedendo l’applicazione delle penali previste per la mancata vigilanza e per l’adozione di comportamenti del tutto contrari ai codici di comportamento.

Sono state inoltre avviate tutte le azioni necessarie affinché venga formalmente diffidato qualsiasi operatore dal porre in essere comportamenti non conformi ai regolamenti interni e alle norme di sicurezza e sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti per una puntuale ricostruzione dei fatti. Non si esclude, tra l’altro, che l’episodio possa essersi verificato in orario notturno e che l’uomo fosse in fase di uscita dalla struttura.

Verranno assunti tutti i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori. La direttrice amministrativa, Elvira Amata, ribadisce il costante impegno del Policlinico “nel garantire sicurezza, ordine e rispetto delle regole all’interno dei propri spazi, a tutela dei pazienti, dei lavoratori e di tutti coloro che quotidianamente accedono alla struttura, nella consapevolezza che ogni giorno sono presenti e transitano migliaia di persone tra dipendenti, utenti, operatori sanitari e personale appartenente a ditte esterne che, a vario titolo, operano all’interno dei padiglioni”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

LCS Arredamenti a Messina. Mobili per valorizzare la vostra casa
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Città metropolitana, Basile nomina vicesindaco il consigliere Santoro prima di dimettersi
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED