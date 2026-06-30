Elezioni a Messina: il primo ricorso al Tar sarà discusso il 20 ottobre

Fissate le date davanti al tribunale amministrativo anche per le elezioni di Barcellona

Primi passi legali per ridiscutere i risultati delle recenti consultazioni comunali che hanno interessato il territorio messinese lo scorso maggio. I giudici amministrativi della sede di Catania hanno calendarizzato le sessioni in cui esamineranno le contestazioni presentate.

Il caso del capoluogo

Il primo appuntamento in aula è fissato per il 20 ottobre. In quella data si valuterà l’istanza promossa dai legali Giuseppe Losi e Roberto Materia per conto di due residenti, Michele Laghezza e Giuseppe Currò. Al centro della contestazione c’è la regolarità dell’accettazione dei quindici schieramenti che hanno fatto cerchio attorno alla candidatura di Federico Basile.

Una seconda azione legale porta la firma dell’avvocato Paolo Starvaggi, in passato già attivo su questo fronte insieme ad Angelo Giorgianni. Questa mossa punta il dito non solo sulla validità dei raggruppamenti in corsa, ma mette in dubbio il provvedimento stesso con cui sono stati convocati i comizi elettorali. Sotto la lente d’ingrandimento, in questo caso, ci sono i tempi legati alle dimissioni rassegnate dal primo cittadino nel mese di febbraio.

La situazione in provincia

I fari della giustizia amministrativa si accenderanno ancora prima su Barcellona Pozzo di Gotto. L’appuntamento è per il 1° ottobre, giorno in cui verrà trattata l’opposizione alla tornata elettorale che ha visto il successo di Melangela Scolaro, esponente della formazione Sud chiama Nord.