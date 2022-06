Elezioni, carica di sindaci confermati sui Nebrodi - Tempostretto

Da Acquedolci a Novara di Sicilia, passando da Reitano e Torrenova, i municipi restano in mano agli uscenti

ACQUEDOLCI – Le urne riservano poche sorprese nell’area dei Nebrodi, dove i sindaci sono stati per lo più confermati alla guida dei rispettivi comuni. Così ad Acquedolci resta in sella Alvaro Riolo, anche se non ha “stracciato” i contendenti, rimasti sotto di pochi voti. Meglio è andata a Salvatore Castrovinci a Torrenova, che ha distanziato di diversi voti le sue due concorrenti.

Conferme anche a Santo Stefano di Camastra, Reitano e Pettineo, dove alla guida dei municipi si confermano, rispettivamente, Francesco Re, Salvatore Salvaggio e Domenico Ruffino.

Anche a Novara di Sicilia c’è una conferma: Gino Bertolami resta alla guida del municipio, appoggiato dalla lista Libertà e Progresso, battendo Salvatore Bartolotta per soli 14 voti in più.

A Capri Leone torna alla guida del comune l’ex assessore regionale Bernadette Grasso, che raccoglie 1835 voti contro i 1043 di Giorgio Caputo. Un risultato che va oltre le aspettative, dice lei: “Ho una forte emozione. Un grande grazie va a tutti i miei concittadini, a tutti coloro i quali ci hanno dato fiducia e hanno creduto nel progetto di “Nuovi Orizzonti per Capri Leone”. Un grazie ai miei sostenitori, alla squadra della mia lista, a tutti gli amici. E’ stato un lavoro di squadra, di tante persone che ci hanno creduto e hanno lavorato insieme. Oggi non vince Bernadette Grasso, ma vince Capri Leone.”

A Librizzi si conferma primo cittadino Renato Di Blasi, che batte il suo ex vice sindaco Francesco Rricoli con 417 voti, 36 in più rispetto allo sfidante.

Articoli correlati