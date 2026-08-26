Elezioni comitato nazionale Aia, Cucè tra i “ministri” di Pacifici

Ad ottobre le elezioni per la presidenza dell'Associazione Italiana Arbitri, il candidato Carlo Pacifici ha voluto accanto a sé l'ex arbitro messinese

C’è un messinese nella squadra di “ministri” del candidato alla presidenza dell’Associazione Italiana Arbitri Carlo Pacifici, ufficializzata nelle ultime ore, ad un mese e mezzo dalle elezioni in programma il prossimo 10 ottobre. Pacifici, ex arbitro di serie A della Sezione di Roma 1, già presidente dell’Aia nella stagione 2023-24, ha infatti voluto accanto a sé per la Macro area Sud, l’avvocato Umberto Cucè, associato della sezione di Messina dal 1995, ex assistente arbitrale CAN D che, appesa la bandierina al chiodo, ha ricoperto importanti incarichi istituzionali.

La carriera di Cucè

Già vicepresidente della sezione di Messina e referente regionale della commissione Esperti legali, nelle ultime stagioni è stato nominato dapprima componente della commissione di Disciplina d’Appello nazionale, l’organo di secondo grado che giudica i procedimenti disciplinari a carico degli associati di tutta Italia, successivamente componente del Collegio dei probiviri nazionali e infine componente del Cra Sicilia.

Oggi, al culmine di questo brillante percorso, la candidatura per il Comitato Nazionale, un vero e proprio “consiglio dei ministri” dell’ Aia che conta appena 9 componenti a fronte di un associazione di oltre trentamila iscritti. Un importante riconoscimento nazionale nel solco nella straordinaria esperienza del compianto Tullio Lanese, presidente dell’ Aia dal 2000 al 2006.