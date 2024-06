Elezioni europee. La vicepresidente della Giunta regionale, Giusy Princi (FI), eletta europarlamentare

La vicepresidente della Giunta regionale, la più votata in Calabria, ha superato complessivamente gli 81 mila voti

REGGIO CALABRIA – La vice presidente della Giunta regionale, Giusy Princi (FI), è stata eletta al Parlamento Europeo. La vicepresidente, la più votata in Calabria, ha superato complessivamente gli 81 mila voti, che le hanno permesso di centrare questo importante obiettivo. L’affluenza nella provincia di Reggio Calabria, alla chiusura dei seggi, per quanto riguarda le elezioni europee è stata del 23,28%, (il 40,28 in Calabria) e il 59,87 per quanto riguarda le elezioni amministrative.