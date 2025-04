Tennis giovanile, Messina vince la fase di macro area del centro-sud

Dopo il successo regionale la selezione under 10 peloritana si aggiudica anche la seconda fase della Coppa delle Province qualificandosi alla finale Nazionale

MESSINA – Due giorni di gloria per i tennisti under 10 della provincia di Messina che a Brindisi hanno trionfato nella fase di macro area del centro-sud. La selezione dei maestri Branca e Arasi, già campione regionale della Coppa delle Province, ha continuato il suo cammino nella fase che ha coinvolto le province del centro e sud Italia. Messina ha battuto Caserta nella semifinale per sette incontri e due e nella giornata di domenica ha superato i padroni di casa di Brindisi per sei incontri a due. Per il secondo anno consecutivo i peloritani vincono la fase di macro area centro-sud e sono qualificati nuovamente per la fase finale nazionale che si svolgerà a Brallo (Pv), dal 10 al 13 giugno.

Questa la selezione guidata dai tecnici Fabio Branca e Carmelo Arasi, con il fondamentale supporto del delegato Fitp Messina Giovanna Famà: Piermario Delia, Alessandro Onorato, Allegra Ferlazzo, Gabriele Gregorio, Emma Gregorio del Ct Vela Messina; Emanuele Fucile, Asia Arena, Ludovica Mammoliti, Arianna Salvo, Alessandro Salvo, Sofia Berenato e Mattia Lombardo del Circoletto dei Laghi; Elia Polistena e Francesco Cambria del NCT Vela Milazzo; Luna Ceraolo del Ct Brolo.

