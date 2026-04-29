 La lista "Costa blu" al Consiglio comunale

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Redazione

La lista “Costa blu” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 18:55

Inseriti 28 candidati in vista delle elezioni del 24 e del 25 maggio: tutti i nomi.

MESSINA – Sono 28 i candidati al Consiglio comunale inseriti nella lista “Costa blu”, la quattordicesima tra quelle presentate a sostegno di Federico Basile. L’elenco completo dei nomi in corsa per le elezioni del 24 e del 25 maggio a Messina.

Elezioni Messina 2026, la lista “Costa blu”

  1. Ahmetaj Natasha
  2. Aliquò Rosalia Maria
  3. Arnao Domenica
  4. Barbagallo Andrea
  5. Bonanno Christian
  6. Centorrino Noemi
  7. Conte Stefano
  8. Conticello Gaetano
  9. Costantino Chiara
  10. Falcone Rebecca
  11. Finocchiaro Letteria
  12. Giorgianni Rosaria
  13. Gitto Elio
  14. Gugliandolo Giuseppe
  15. La Rosa Fortunata
  16. Maddalena Ferdinando
  17. Magaudda Gianluca
  18. Maggio Giuseppe
  19. Mangano Giacoma
  20. Mastronardo Tommaso
  21. Pollino Barbara
  22. Proto Salvatore
  23. Ruggeri Chiara
  24. Scaravaggi Sabina
  25. Speranza Giuseppa Detta Giusy Detta Giusi
  26. Staiti Domenico
  27. Turiano Giuseppe
  28. Vita Corrado

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