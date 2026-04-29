La lista “Costa blu” al Consiglio comunale

Inseriti 28 candidati in vista delle elezioni del 24 e del 25 maggio: tutti i nomi.
MESSINA – Sono 28 i candidati al Consiglio comunale inseriti nella lista “Costa blu”, la quattordicesima tra quelle presentate a sostegno di Federico Basile. L’elenco completo dei nomi in corsa per le elezioni del 24 e del 25 maggio a Messina.
Elezioni Messina 2026, la lista “Costa blu”
- Ahmetaj Natasha
- Aliquò Rosalia Maria
- Arnao Domenica
- Barbagallo Andrea
- Bonanno Christian
- Centorrino Noemi
- Conte Stefano
- Conticello Gaetano
- Costantino Chiara
- Falcone Rebecca
- Finocchiaro Letteria
- Giorgianni Rosaria
- Gitto Elio
- Gugliandolo Giuseppe
- La Rosa Fortunata
- Maddalena Ferdinando
- Magaudda Gianluca
- Maggio Giuseppe
- Mangano Giacoma
- Mastronardo Tommaso
- Pollino Barbara
- Proto Salvatore
- Ruggeri Chiara
- Scaravaggi Sabina
- Speranza Giuseppa Detta Giusy Detta Giusi
- Staiti Domenico
- Turiano Giuseppe
- Vita Corrado