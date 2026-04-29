I 30 candidati nell'undicesima delle 15 liste collegate a Federico Basile: i nomi.
MESSINA – Sono 30 anche i candidati al Consiglio comunale inseriti nella lista “Zancle”, l’undicesima tra le 15 a sostegno di Federico Basile sindaco. Ecco l’elenco con tutti i nomi.
Elezioni Messina 2026, la lista “Zancle” al Consiglio comunale
- Agrillo Antonino
- Basile Damiano
- Bertuccio Caterina Detta Katia
- Ciccarello Antonina Detta Antonella
- Crisari Costantino
- Cro Marina
- Di Bella Nadia
- Federico Adele
- Finocchiaro Gaetano
- Freni Tindara
- Gasparro Arturo
- Giacobbe Antonio
- Giacobello Antonio
- Grasso Giorgio
- La Spada Santina
- Lancia Antonio
- Lo Presti Concetta Detta Cettina
- Mazzeo Silvia
- Mento Antonio
- Messina Adriana
- Milia Vincenzo
- Muscolino Pietro Antonino
- Paolilla Rosamaria
- Piccolo Antonio
- Pino Alessio
- Rodilosso Simone
- Saccà Alessia
- Santoro Angela
- Santoro Giovanna
- Savoca Daniela