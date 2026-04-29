 La lista "Zancle" al Consiglio comunale

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Redazione

La lista “Zancle” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 18:38

I 30 candidati nell'undicesima delle 15 liste collegate a Federico Basile: i nomi.

MESSINA – Sono 30 anche i candidati al Consiglio comunale inseriti nella lista “Zancle”, l’undicesima tra le 15 a sostegno di Federico Basile sindaco. Ecco l’elenco con tutti i nomi.

Elezioni Messina 2026, la lista “Zancle” al Consiglio comunale

  1. Agrillo Antonino
  2. Basile Damiano
  3. Bertuccio Caterina Detta Katia
  4. Ciccarello Antonina Detta Antonella
  5. Crisari Costantino
  6. Cro Marina
  7. Di Bella Nadia
  8. Federico Adele
  9. Finocchiaro Gaetano
  10. Freni Tindara
  11. Gasparro Arturo
  12. Giacobbe Antonio
  13. Giacobello Antonio
  14. Grasso Giorgio
  15. La Spada Santina
  16. Lancia Antonio
  17. Lo Presti Concetta Detta Cettina
  18. Mazzeo Silvia
  19. Mento Antonio
  20. Messina Adriana
  21. Milia Vincenzo
  22. Muscolino Pietro Antonino
  23. Paolilla Rosamaria
  24. Piccolo Antonio
  25. Pino Alessio
  26. Rodilosso Simone
  27. Saccà Alessia
  28. Santoro Angela
  29. Santoro Giovanna
  30. Savoca Daniela

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