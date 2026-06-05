Elezioni Messina, proclamato il Consiglio della V Circoscrizione: i nomi

L'elenco dei 9 consiglieri che affiancheranno la presidente Beatrice Belfiore. Ma ci saranno dei ricorsi

MESSINA – Il seggio centrale della V Circoscrizione, insediatosi alla sezione 153 della scuola Battisti-Foscolo, ha concluso in mattinata le operazioni relative alla municipalità. Proclamato, quindi, il nuovo Consiglio. Sarà presieduto da Beatrice Belfiore, come già annunciato nei giorni scorsi. Con lei ci saranno Luca Baldi (Sud chiama Nord), Andrea Zumbo (Verso Presidente), Giulia Sottile (Belfiore presidente), Emanuele Maurotto (FdI), Giuseppe Picciotto (Pd), Letterio Fama (Basile sindaco), Salvatore Arena (Scurria sindaco), Giuseppe Puglisi (Sud chiama Nord) e Raffaele Verso, quest’ultimo in qualità di primo dei presidenti non eletti. Maurotto è il più giovane eletto, con i suoi 20 anni.

Due ricorsi alla V Circoscrizione

Due liste, però, hanno già annunciato ricorso. Si tratta di “Insieme per la V circoscrizione” e di “Prima l’Italia”. Diverse le contestazioni durante il conteggio. Intanto sull’assegnazione del seggio del presidente perdente, che è stato tolto alla coalizione e non alla totalità dei seggi. Ma sono stati contestati anche calcolo e assegnazione dei seggi, che secondo quanto filtra dal centrodestra sarebbero stati assegnati per coalizione e non sul calcolo delle cifre singole di ogni lista.

Articoli correlati