 Elezioni Milazzo, le liste per Lorenzo Italiano sindaco

Elezioni Milazzo, le liste per Lorenzo Italiano sindaco

Alessandra Serio

Elezioni Milazzo, le liste per Lorenzo Italiano sindaco

mercoledì 29 Aprile 2026 - 19:10

Sono tre le liste che sostengono la sindacatura del primo cittadino nel decennio scorso

Sono tre le liste che sostengono la sindacatura di Lorenzo Italiano, primo cittadino a Milazzo nel decennio scorso.

Lorenzo Italiano sindaco

Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro, Cristian Basile, Massimo Bella, Maurizio Capone, Iris Rosaria Salvatrice Celi, Antonino Francesco Cusumano, Maurizio Salvatore De Felice, Giovanni Di Bella, Deborah Stefania Donato, Caterina Galdino detta Katia, Giuseppe Giorgianni, Antonio Gitto, Filippo Impalà, Carmelina ​Isgrò, Giuseppa Marcellini, Giuseppa Materia, Giovanni Papale, Azzurra Polito, Maria Cristina Quartarone, ​ Giuseppe Rizzo, ​ Vincenza Salmeri, Sandro Staiti, Vanessa Vento.

Milazzo al centro

Michelangelo Bellamacina, ​ Domenica Buonanotte, Gabriele Calabrò, Corrieri Christian, ​Di Flavia Grazia, Incremona Paolo, Mangano Rosalia, Milone Massimo, ​Perdola Lorenzo, Vincenzo Romeo, Danilo Saddi, Francesco ​Scolaro, Francesco Giuseppe Scalzo, Giorgio Scarcella, Nunziata Sindoni, Antonio Angelo Sottile, Alessandro Di Amico, Aurora Ferrara.

Insieme per Milazzo

Luisella Arato, Arcangelo Smeralda Abati, Giovanni Alibrando, Umberto ​Bella Macina, Giuseppina Bitto detta Giusi, Antonella Italiano, ​ Claudio Mario Italiano detto Claudio, Irrera Luca, La Malta Antonio, Nunziata Maio detta Nunzia, Simone Hamon Mastroeni detto Simone, Domenica Andreana Milioti, ​ Mariella Raffaele, Vincenzo Saporita, ​ Francesco Scibilia, Santina Zullo

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