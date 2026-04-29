Elezioni Milazzo, le liste per Lorenzo Italiano sindaco

Sono tre le liste che sostengono la sindacatura del primo cittadino nel decennio scorso
Sono tre le liste che sostengono la sindacatura di Lorenzo Italiano, primo cittadino a Milazzo nel decennio scorso.
Lorenzo Italiano sindaco
Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro, Cristian Basile, Massimo Bella, Maurizio Capone, Iris Rosaria Salvatrice Celi, Antonino Francesco Cusumano, Maurizio Salvatore De Felice, Giovanni Di Bella, Deborah Stefania Donato, Caterina Galdino detta Katia, Giuseppe Giorgianni, Antonio Gitto, Filippo Impalà, Carmelina Isgrò, Giuseppa Marcellini, Giuseppa Materia, Giovanni Papale, Azzurra Polito, Maria Cristina Quartarone, Giuseppe Rizzo, Vincenza Salmeri, Sandro Staiti, Vanessa Vento.
Milazzo al centro
Michelangelo Bellamacina, Domenica Buonanotte, Gabriele Calabrò, Corrieri Christian, Di Flavia Grazia, Incremona Paolo, Mangano Rosalia, Milone Massimo, Perdola Lorenzo, Vincenzo Romeo, Danilo Saddi, Francesco Scolaro, Francesco Giuseppe Scalzo, Giorgio Scarcella, Nunziata Sindoni, Antonio Angelo Sottile, Alessandro Di Amico, Aurora Ferrara.
Insieme per Milazzo
Luisella Arato, Arcangelo Smeralda Abati, Giovanni Alibrando, Umberto Bella Macina, Giuseppina Bitto detta Giusi, Antonella Italiano, Claudio Mario Italiano detto Claudio, Irrera Luca, La Malta Antonio, Nunziata Maio detta Nunzia, Simone Hamon Mastroeni detto Simone, Domenica Andreana Milioti, Mariella Raffaele, Vincenzo Saporita, Francesco Scibilia, Santina Zullo