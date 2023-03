Elezioni, Patané si candida a sindaco di Roccalumera: "Il cambiamento non può aspettare" - Tempostretto

L'annuncio del cardiologo, dirigente medico all'Ospedale S. Vincenzo di Taormina

ROCCALUMERA – “Spinto dall’entusiasmo e dall’affetto dei miei concittadini, ho deciso di scendere in campo per la prossima tornata elettorale come candidato a sindaco di Roccalumera nella convinzione che insieme tutti quanti possiamo farcela”. La notizia era nell’aria, ma questa mattina Salvatore Patanè, cardiologo, dirigente medico all’ospedale S. Vincenzo di Taormina, ha rotto gli indugi annunciando ufficialmente lacandidatura alla carica di primo cittadino. “E’ arrivato il momento di cambiare tutti insieme Roccalumera – spiega – di dare un futuro alle speranze, ai sogni e alle idee di questo paese. Il Cambiamento non può più aspettare. Tutti insieme – aggiunge Patané -possiamo costruire una Roccalumera migliore, quella che abbiamo da sempre nelle nostre menti, nei nostri sogni, nei nostri cuori. Quella cui abbiamo sempre pensato, voluto e inseguito. Quella che ora, con passione possiamo insieme realizzare. Roccalumera lo merita. Ha le capacità, le energie e le risorse per diventare veramente grande. E’ fatta di gente forte laboriosa e ingegnosa che sa cosa vuole, che vuole andare avanti e che merita un futuro decisamente migliore. Si, insieme, ora possiamo”. Sin qui la dichiarazione del dirigente medico sceso nell’agone politico. Nessun accenno alla squadra che lo sosterrà. Con lui i candidati a sindaco a Roccalumera sono tre, vi sono anche il deputato regionale di Sicilia Vera Pippo Lombardo e la vicesindaca uscente Miriam Asmundo. L’attività politica dietro le quinte è frenetica e non si escludono ulteriori colpi di scena.