Elezioni provinciali, ecco la lista della Lega a Messina

Verso la competizione del 27 aprile per il nuovo assetto della Città metropolitana

MESSINA – “La presentazione della lista della Lega per le elezioni della Città metropolitana di Messina è la prova concreta dell’impegno profuso sul territorio dal partito negli ultimi anni, del consenso ottenuto dagli elettori e l’occasione per rafforzare la nostra presenza”. Così Davide Paratore, responsabile provinciale della Lega, dopo la presentazione della lista composta da Antonella Bartolotta, Marianna Bordonaro, Angela Carmela Brunetto, Giuseppe Calabrò, Antonino Chillemi, Gioacchino D’Agostino, Agata Di Blasi, Alberto Ferraù, Serena Giuliano, Vittoria Liuzzo, Giuseppe Ordile, Antonino Russo, Felice Scafidi e Vincenzo Tornatore. A presentarla Antonio Stroscio, sindaco di Floresta, e Ivan Cutè, ex presidente della quinta Circoscrizione di Messina (nella foto).

Si tratta di elezioni di secondo livello il 27 aprile. Ovvero, possono votare solo sindaci e consiglieri. “Il progetto della Lega -aggiunge Paratore- è reale e attento alle istanze dei cittadini. Questa lista è costituita da uomini e donne di alto livello, che ben rappresentano i valori del nostro partito e che hanno deciso di impegnarsi per migliorare il futuro delle nostre comunità. Infine -conclude- non posso non ringraziare il nostro commissario regionale Nino Germanà e l’intera squadra della Lega Sicilia, che ci hanno supportato nella nostra scelta di metterci al servizio dei territori che rappresentiamo”.

